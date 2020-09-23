鍾南山：抗疫讓年輕人「懂得報國的意義」　廣東報醫學高考生大增

中國工程院院長鍾南山周三（23日）出席廣東省全國抗擊新冠肺炎疫情先進事跡報告會，並在會上回顧抗疫歷程。 鍾南山在短短半小時的發言中，多達9次被現場掌聲打斷。

鍾南山表示，「生命至上」是中國抗疫的主導思想，「人的生命是最寶貴的，生命只有一次，失去了不會再來。面對病毒和患者，中國不放過、不遺漏、不放棄。」鍾南山憶述在廣州醫科大學附屬第一醫院時曾經接診一名62歲新冠患者，「很胖，氣管窄，治療困難。」經過111天人工心肺治療，醫療小組日夜守候，患者最終得以痊癒。

2020年8月27日，鍾南山及其團隊在病房探望該名經過111天人工心肺治療後最終得以痊癒的患者。（視覺中國）

鍾南山提到，他有珍藏一張疫情相關的照片，是一群年輕醫生出發前的合照，他們為了上前線抗疫而集體自願剪頭髮，「在中國的醫生，沒有辭職、沒有偷懶，更沒有某些地方出現的因工資不夠而罷工。」鍾南山稱，這不是「做騷」，是在其他國家看不到的中國醫生的奉獻精神。

鍾南山稱，抗疫經過9個多月，以人口比例計算感染率、死亡率，中國交出世界大國中第一名的成績單，形容「這就是盛世」，「在我們國家是科學支撐決策，而不是用政治指揮科學。」但鍾南山強調，單純在中國現時是很安全，但只要全球疫情持續，世界一天不安全，民眾也不能安心。鍾南山提出「命運與共」觀念，又介紹正在疫苗研發等方面與各國展開坦誠合作，「全世界安全了，中國才能穩定發展。」

鍾南山在短短半小時的發言中，多達9次被現場掌聲打斷。（廣州日報）

鍾南山更提到，經歷抗疫洗禮，年輕人已從熱衷追星轉變成為立志從醫，「曾幾何時，年輕人最熱衷於追星，喜歡少勞動、大收入，可經過這幾個月的抗疫洗禮，看著這麼多的模範事跡，他們懂得了為人處世的基本道理，懂得了報效祖國的意義。」

鍾南山表示，近期特地通過省教育廳等途徑去了解，得知今年高考期間，廣東省報考醫學的學生比例大幅增加，人數增加超過3700人，亦令到醫科錄取分數線平均上升27分，「學醫的能賺很多錢嗎？不能。他們是感覺到了當醫生的價值。」

（綜合報道）