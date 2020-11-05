四川南充街道施工挖破食水管20萬人停水　自來水公司批是野蠻施工

四川南充主城區一條主要街道日前在施工期間意外挖破食水管，受影響市民多達20萬人，直至翌日凌晨4時才恢復供水。由於正值晚飯時間，市民怨聲載道，不少人直接打電話投訴。 但自來水公司南充水投就喊冤，直指爆水管大部分都是野蠻施工造成，一年下來損失超過100萬元（人民幣．下同）。

南充主城區一條主要街道在施工期間意外挖破食水管。（封面新聞）

事發在周二（3日）下午5時許，涉事主要街道正進行改造工程，未料施工期間挖掘機意外將深埋地下的直徑60厘米食水管挖破。接到報修電話的南充水投立即關閉閥門，並安排維修人員及車輛趕到現場更換。事出突然，加上正值晚飯時間，南充水投的供水熱線及當地的市民服務熱線均接到大量諮詢及投訴。

南充水投的維修人員趕到現場更換食水管。（封面新聞）

南充水投副總陸文舉在受訪時就坦言，不理解的市民直接打電話進去開罵，「市民用不上水，把氣出在供水公司身上，我們還只能忍到！」供水稽查大隊長楊蘭軍亦稱，雖然食水管會因自然老化而爆裂，但更多的是施工不慎造成。今次事件就是一例，施工前已有將水管路線圖交給施工人員，有標註水管的深度、長度，並且提醒一定要人工操作或使用小型機械。楊蘭軍坦言，施工人員為了趕上進度，常常都會野蠻施工，就是有巡查人員守在現場，食水管也可能一眨眼功夫就被挖破，「一年大約爆管四五十起，大部分都是野蠻施工造成的，造成的直接損失超過百萬元。」

據介紹，今次主城區食水管爆裂，包括白白流失的成品水、水管更換、機械施工和維修人員勞務等，直接損失約10萬元。

（綜合報道）