知乎豆瓣被督促自查自糾　國家網信辦專項整治將嚴打「招募水軍」

「網信中國」微信公眾號周四（5日）發布消息稱，「知識社區問答」新興網絡平台快速發展，但在內容安全管理、功能運行規則等方面仍存在不少問題。自今年9月底以來，國家網信辦開展為期兩個月的集中專項整治。 據介紹，國家網信辦重點針對普遍存在的「議題」設置不當、「知識」良莠不齊、「專家」資質難辨等突出問題，督促「知乎、豆瓣、知識星球、微博問答、悟空問答、得到」等20個重點「知識社區問答」平台開展自查自糾。

國家網信辦督促知乎、豆瓣等20個重點「知識社區問答」平台開展自查自糾。（視覺中國）

國家網信辦指出，「知識社區問答」行業無序發展風險仍然較大，一些平台上存在利用「知識」包裝、傳播歷史虛無主義、淫穢色情、封建迷信、惡意營銷、黑灰產等違法違規信息問題，社會各界反映強烈。

據悉，20個重點「知識社區問答」平台開展自查自糾後，截至目前，相關平臺累計清理各類違法違規信息38.4萬餘條，處置違法違規賬號8400餘個，行業亂象得到初步遏制，網絡生態得到有效改善。但一些平台還存在內部運行規則不健全，用戶帳號管理、內容分發、公眾舉報等機制不完善等問題，行業整體規範管理水平亟需進一步提高。

國家網信辦下一步重點清理「招募水軍」。（資料圖片）

此外，國家網信辦決定從11月5日開始開展為期2個月的網絡「有償刪帖」問題專項整治，及為期1個月的網上「軟色情」信息專項整治。其中包括重點清理「招募水軍」「刪除差評」「負面優化」等推廣信息及相關虛假謠言信息。集中處置參與有償刪帖的自媒體帳號、批量轉發虛假信息的「水軍」帳號。整治打著輿論監督名義敲詐勒索，及放任「有償刪帖」信息發布傳播的網站平台。

同時，國家網信辦自11月5日起還會開展為期45天的移動應用程序信息內容亂象專項整治，集中整治違法違規移動應用程序。有關負責人強調，本次專項整治將以資訊類、社交類、音視頻類、教育類、電子讀物類、生活服務類移動應用程序為重點，解決移動應用程序傳播違法違規信息、提供違法違規服務、服務導向背離主流價值觀等突出問題。

負責人稱，將對違法違規的移動應用程序採取約談警告、責令整改、暫停版塊或功能、關停下架等處置措施。

（網信中國）