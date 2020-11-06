陝西17歲女生寫下4個「對不起」自殺　家屬指校方疏忽　官方介入

陝西安康市平利縣中學17歲高三女生徐某某，今年4月21日中午離校後失蹤，翌日被家人在老家房屋中發現已自殺身亡。徐離校前，留下一張紙條，上面寫了4個「對不起」。 徐的家屬事後認為，徐女走失長達10個小時期間，平利縣中學未有及時發現並告知，尋找過程中亦未作出妥善處置，導致錯過最佳尋找時間，於是多次舉報相關教職人員玩忽職守造成嚴重後果，要求追究責任。 據內媒周三（4日）報道，平利縣委宣傳部已就事件成立聯合辦理小組，並曾組織聽證會回應，如家屬對結果不滿，建議走正規渠道維權申訴。

據徐女母親胡女士介紹，事發當日晚上10點半，她一如往常地去接女兒放學，起初她以為與女兒錯過，於是回到家中，但並未發現孩子。隨後胡女士聯繫班主任，對方沒有接聽電話。至深夜12時多，有同學告知胡女士徐女下午和晚上都不在班上，以為學校已經通知了家長，胡女士始知事情嚴重，返回學校要求查看閉路電視，然而當時學校處於疫情管控，外人不得入校。

在女兒同學協助下，胡女士終在凌晨2時多找到班主任汪某。她質問汪某為什麼女兒不見了卻不通知她，卻獲對方回應稱第二節課已發現，但忘記聯繫她，至於其他學校領導則表示不知徐女何時失蹤。經過連夜查看閉路電視，確定徐女中午從學校側門獨自離開後，胡女士趕緊報警，惟此時離徐女失蹤已過去將近一天時間。

最後通過警方提供的閉路電視，胡女士看到女兒從學校出來後乘坐了一輛開往老家平利縣長安鎮的巴士，及後獲巴士公司確認，於是前往老家，結果一進門就發現家中滿屋都是煤氣，愛女已經死亡。專家判斷，從徐女臉上的屍斑和瞳孔情況，判斷其死亡已超過四五個小時。

警方隨後調查，判斷徐女因模擬考成績不理想，因而厭世，中午放學後獨自前往老家打開天然氣自殺，縣公安局技術人員對現場屍體進行鑑定，排除他殺可能，家屬對死亡原因無異議。另一方面，徐女的同學發現，她離開學校之前曾在課桌上留了一張紙條，上面寫了4個「對不起」，旁邊則畫了一個人拉着一個小孩。而徐女的手機備忘錄內亦寫了9個「對不起」，顯示時間為4月21日12時24分。

徐女同學發現，她離開學校之前曾在課桌上留了一張紙條，上面寫了4個「對不起」。（紅星新聞）

不過對於女兒的意外離世，胡女士沒有就此接受。她認為，按法醫確定的死亡時間斷定，如果學校在女兒出走後及時與家長取得聯繫，愛女或許便能躲過悲劇。

根據《平利縣中學高三年級2020年春季開學通知》，該校當時按照省、市開學管理要求白天實行全封閉管理，利用早操和下午大課間操時間進行一日兩次體溫檢測，非住宿生可在晚上自習後離校。然而實情是徐女在疫情管控下從學校小門離開，期間並無工作人員阻攔，校方不但未及時發現，後續亦未及時作出妥善處置，班主任更在明知徐女不見的情況下卻未匯報，並多次不接家長的電話，故胡女士質疑校方並沒有嚴格執行封閉式管理制度，事發至今多次到相關部門申訴，希望追究相關人員責任，最後獲安康市紀委介入。

據平利縣紀委今年9月15日出具的一份實名檢舉控告反饋情況記錄表顯示，事件由縣紀委牽頭，從縣政府辦、教科局抽調人員組成核查組進行核查，認定平利縣中學執行校園管理有關制度不到位，沒有嚴格落實學校制定的「嚴守一個校門，其他出入口均實行全封閉管理」等，同時涉事班主任發現徐女缺課後沒有按規定向學生家長反饋和向學校報告，造成不良影響。

至周三（4日），平利縣委宣傳部透露已針對此事成立聯合辦理小組，並曾組織聽證會回應，亦已將評議的材料反饋予胡女士，教科和信訪方面亦一直跟她有溝通，建議對方如對結果不滿，可走正規的渠道維權申訴。

（紅星新聞）