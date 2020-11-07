內地公司以「自願降薪」測試員工忠誠度　「答錯者」或被離職

近日，一張有關「公司收益良好，老闆卻稱允許員工自願降薪」的截圖在網絡惹熱議。據了解，該公司為廣州遊戲公司「多益網絡」，在群中發言的老闆是該公司創始人徐波，而截圖的員工已經離職。另有員工表示，有關「自願降薪」言論為公司對員工的忠誠度測試。

公司允許自願降薪10％，員工入職24個月以上才可參與。（紅星新聞）

截圖中，公司創始人徐波在微信群組中表示，每月待遇今年年度調整不提高，年度調整結束後，明年每月待遇降低10％，且要求入職公司24個月以上的人員可以申請自願降薪。

截圖傳出後，徐波即時與截圖的員工進行對話，公司人事部並於當日開出解除勞同合約證明。該員工表示，事後才知道截圖帶有隱藏水印，可顯示其員工號碼，自己的離職未受公司脅迫，「徐總的三觀與我不符，所以才提出離職」。此外，平日與該員工關係密切的2名員工亦於當日遭到離職。

「多益網絡」2019年發出的忠誠度測試。（紅星新聞）

但是有其他員工指，此舉為多益網絡「測試忠誠度」和「排除異己」的操作，而且每年都會有類似的事情發生，若有「答錯者」會受到公司程度不等的懲罰，嚴重者會遭到離職。去年，公司要求入職滿一年及以上的員工向徐波發感謝紅包，金額從100元（人民幣．下同）到500元不等惹熱議。這件事的結果，是徐波在年會上宣布，紅包全部拒收，並且給予員工十倍返還。

據其他在職員工透露，目前共有93%的公司員工選擇「自願降薪」，不清楚剩下的7%會不會受到波及。有內地律師表示，若員工因不願降薪被離職，則屬於違法解除勞動合約。對此「多益網絡」暫時未有回應。

多益網絡創始人徐波。（資料圖）

據介紹，徐波在遊戲圈小有名氣，《夢幻西遊》、《夢想世界》、《神武》等都是他的主要作品。今年5月，徐波以157.1億元財富位列《2020新財富500富人榜》第186位。

（紅星新聞）