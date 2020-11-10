山寨紅白機廠商「小霸王」申請破產：欠債1800萬　公司成「老賴」

未玩過應該也聽過？1980年代任天堂（Nintendo）紅白機盛行的時候，內地在同期亦有一部仿製任天堂紅白機的家用遊戲機「小霸王」橫空出世。「小霸王」可說是內地80後、90後的集體回憶。 不過，據內地傳媒報道，「小霸王」的母公司小霸王文化發展有限公司欠債1824.8萬元（人民幣．下同），近日已被申請破產重整，

《中新經緯》報道，根據「中國執行信息公開網」的資料，小霸王公司近日新增兩條被執行人紀錄，標的分別各約11.5萬元。另據《界面新聞》報道，截至9月9日，小霸王公司已有29條被執行人紀錄，涉及金額合計達1824.8萬元。實際上，小霸王公司自去年起就牽涉多達98宗司法案件，包括有股權投資糾紛，已被列為「老賴」（失信被執行人）。

小霸王家用遊戲機可說是內地80後、90後的集體回憶。（微博）

報道指，小霸王公司的「死因」與其在2018年8月3日正式發布的新產品「新遊戲電腦Z+」有關。小霸王公司早在2016年5月時就以4億元委托大廠AMD製造一款遊戲主機晶片，成為繼Sony、微軟、任天堂後，第四間擁有高端定制遊戲主機晶片的廠商。「新遊戲電腦Z+」主打電子競技及少量獨佔遊戲，宣稱性能是PS4的兩倍，定價高達4998元亦幾乎是PS4的兩倍。

不過，小霸王公司其後出現大量欠薪、無法付清貨款等醜聞，據報由於項目投資出問題，最終「新遊戲電腦Z+」難產收場，虧損高達兩三億元。

據介紹，小霸王品牌始創於1987年，公司最初是從事教育類電子產品的開發、研究、生產與銷售。及至1980年代，小霸王公司推出一系列仿製任天堂紅白機的家用遊戲機，風靡一時。尤其是遊戲卡帶，小霸王遊戲卡帶的售價僅需5元，並且整合數十款遊戲，相比紅白機正版卡帶極具競爭力，後者動輒要百多元，卻只有一款遊戲。

小霸王曾經找來成龍代言旗下產品。（微博）

小霸王最為人熟知除了是家用遊戲機外，就是在1994年找來成龍代言第二代電腦學習機。一時之間廣告標語「望子成龍小霸王」街知巷聞，亦令公司短短數年間從年虧損200萬元，變成產值超過10億元的內地大廠。

（綜合報道）