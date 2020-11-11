河南婦28年前送養初生幼女　病重尋親反遭網民炮轟自私

河南周口項城市婦人高繼榮，28年前「超生」誕下三女兒鄧麗萍，因家庭經濟狀況無力照顧及面臨超生處罰，最終與丈夫鄧華決定將幼女抱養給瀋陽一對夫妻。 高婦前年查出患上肝病和腎病，病情持續加重，身體狀況愈來愈來差。近年，夫婦二人曾四處尋找被送養女兒的下落，曾為此上電視節目、找人打聽，但都沒有下文。高婦表示，無論幼女是否選擇原諒都能接受，只希望「再看一眼小女兒」。

高繼榮在1992年第3次懷孕，為逃避超生處罰，於是投奔在瀋陽打工的丈夫，留下分別4歲及5歲多的女兒在老家由家人照料。她同年在瀋陽於洪區誕下幼女鄧麗萍。夫婦二人隨後經夏婆婆介紹，將當時出生僅26天的幼女，送養予瀋陽一對「膝下無子、經濟狀況不錯」的王姓夫婦。鄧華坦言，他們送養時沒有收錢，不是賣女兒，只是想讓幼女的生活過得更好。

鄧麗萍兩名親姊的近照。（紅星新聞）

1998年，他們獲養父母批准可「看一眼」孩子，終於見到年約6歲的女兒。鄧華表示，當時有一名女童穿上粉紅色連衣裙、紫紅色涼鞋在地上玩耍，夫婦二人一眼就認出是鄧麗萍。鄧華指，妻子欲上前與女兒談話，但他不想影響幼女的生活而及時制止。他們自此再無見過鄧麗萍，隨着介紹人夏婆婆去世，唯一可以聯絡的管道亦就此斷掉。

高繼榮於2018年查出患有腎臟疾病，隨着病情持續加重，晚上夢見女兒的次數愈來愈頻繁。她表示，即使幼女有怨恨，他們只希望仍有機會與她見面。對於尋女一事或對養父母一家及幼女帶來影響時，鄧華則稱對幼女有愧疚，現時只想知道她多年來生活過得好。

網民對高婦尋親做法不領情。

不過，高繼榮的尋親故事在網上卻收穫一面倒的批評，網民質疑其動機不純，懷疑她根本不想見女兒，只想找人分擔醫藥費，還有人質疑她「要錢還是要器官？」、「送走是因為自私，想要再看一眼也是因為自私」：

這樣大張旗鼓的找，把人家曝光在陽光下，讓大家通過這種方法認識她，然後你心願了了，你可以離開世界了，活下來的她是悲傷，是抑鬱，你都看不見了。 你要看可以偷偷的看，沒必要大張旗鼓影響別人的生活。 知道人家養父母家庭條件不錯，想要錢吧。

（紅星新聞）