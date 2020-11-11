第22屆高交會深圳舉行　逾3000展商參展　新設5G商用及IT抗疫專區

第22屆中國國際高新技術成果交易會（下稱高交會），周三（11日）至下周日（15日）在深圳舉行，共有53個國家及國際組織參展，3300多家海內外展商、近萬個項目參展。本屆高交會首次設立「5G商用專區」，重點展示5G雲網融合、5G信息化解決方案等，並新設「IT抗疫科技專區」。

高交會方面稱，本次展會主要有五大亮點，包括5G專區、防疫力量、線上展會、遠程參展以及產學研深度融合。其中，首次設立的「5G商用專區」，將會展示5G智慧桿、5G智慧交通、5G微站、5G遠程醫療等應用場景及產品。

在新設的「IT抗疫科技專區」上，除展示富士銀離子抑菌膜、抑菌噴霧、抑菌濕巾等產品，更有大學及企業參展。復旦大學將展示「新型冠狀病毒熒光免疫層析快速檢測系統」；深圳市機器人協會展出輪式靜音消毒機器人、智能測溫門崗機器人；深圳光啟空間技術有限公司將展出智能穿戴式頭盔等。

高交會亦展出多款與衣食住行、身體健康有關的展品，包括餐飲機器人、炒菜機器人、無創監測血糖智能手錶、心電智能監測服等。其中，心電智能監測服適用於多場景下長期穿戴使用，24小時實時監測心電圖，用手機藍牙連接就可隨時翻查監測數據。

本屆高交會採用線上線下相融合的展覽模式，其中盧森堡、黑山共和國、斯洛文尼亞、烏拉圭等國家首次參展。高交會組委會副主任、深圳市副市長艾學峰周二（10日）稱，本屆會以「科技改變生活，創新驅動發展」為主題，匯聚創新資源，促進產業、科技、資本大融合與大發展，為提升科技創新水平、促進國際科技經濟合作、強化危機應對能力、增強經濟發展動力發揮積極作用。

（綜合報道）