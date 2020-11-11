雙11｜內地速遞員短缺薪酬過低　「有汗出無糧出」一張單賺2毫半

網購旺季「雙11」登場，大買特買的同時，送貨速度是不少「剁手黨」最關心的焦點。 然而，內地傳媒指出，「快遞網點停擺」、「快遞無人配送」等消息早在雙11前就已出現，事實上是速遞員緊缺，根源就是薪酬過低，他們往往一張訂單只能賺到0.25元。

受訪的許女士是其中一位深受速遞包裹寄送嚴重延遲之苦的受害人。許女士在11月7日晚，在淘寶上選擇以上門取件的方式退貨，預約時間為翌日下午1時至3時。不過，一直到下午5時，速遞員才致電聯絡，坦言太忙致沒有時間上門，要求更改時間。許女士的經歷並非個別例子，甚至有上門取件的速遞員明確對顧客表示，「最近雙十一就別買東西了，要不然退貨沒時間上門取件。」

內地網購風氣熾盛，對速遞員的需求龐大，卻由於薪酬過低，以致一直人手短缺。（中新社）

除了上門取件延遲，不少網民亦稱其速遞包裹遲遲仍未送到，「已經在路上飄了10天了」、「一直沒出過運轉中心」、「賣家最後退回重發」。

《紅星新聞》引述多間速遞企業的回應指，於各大電商平台今年將「戰線」拉長，訂單高於往年同期，速遞包裹數量激增，致使配送鏈末端承受巨大壓力。現時已通過分揀前置、升級運轉中心、增加自動化分揀設備等方式以提升效率。

不過，報道指出，速遞企業提高配送速度，實際上是不能解決根本性的速遞員緊缺問題。有速遞網點的工作人員就透露，運轉中心的運力過剩，分揀前置和增加自動化分揀設備僅能提升前端效率，末端還是需要人力配送，「今年雙十一的問題是，包裹數量增加，快遞員人手不夠。」

內地速遞員每日處理的速遞包裹極多，每張訂單能賺的錢卻極低，即使「密密做」亦只是勉強糊口。（中新社）

報道引述國家郵政局的數據，11月11日至16日「雙11」期間，內地將會出現旺季峰值，預計日均速遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的兩倍，速遞員招聘需求在10月份環比提高16.11%。然而，速遞員在10月份的招聘月薪為8519元（人民幣．下同），較9月的8495元僅提高0.28%。此外，報道指出由於有「價格戰」，速遞員的派單費急劇下降，一張訂單只有0.4元，扣除短訊電話費用，只能賺到0.25元。

國家郵政局的官方調查亦稱，去年全國速遞人員中，有多達75%的速遞員月薪低於5000元，僅得近1.49%的人月收入萬元以上，即使是最最出，最前線的速遞員，月薪過萬的比率也只有0.73%。

（綜合報道）