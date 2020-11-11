雙11｜內地客服職位大熱月薪近七千　最多求職機會在四川成都

內地網購風氣熾盛，加上時值「雙11」旺季，此段時間可說是客服人員求職的熱門時機。 有網站公布數據，10月份的客服類職位中，以網絡或在線客服企業的月薪排名第一，高達6844元（人民幣．下同）。

網絡或在線客服企業最吃香，月薪是客服類職位中排名第一，高達6844元。（中新社）

據介紹，不少商家為了雙11已提前在10月份啟動網購活動，拉動客服職位就業情況。客服專員或助理、淘寶客服在10月份時招聘活躍，數據顯示網絡或在線客服企業的月薪排名第一，高達6844元。其次是淘寶客服，月薪有6558元。第三名是客服專員或助理，月薪有6169元。從增幅來看，客服專員或助理月薪環比增長2.17%，網絡或在線客服月薪環比增長1.90%。

內地網購風氣熾盛，帶服客服類職位的月薪有不少增長。（中新社）

至於最多客服招聘的城市是在四川成都，其次是廣州、深圳等。而最多客服求職的城市則是在廣州，其次是深圳、杭州。分析指，廣州、深圳既是服裝、箱包、鞋帽等消費類商品的重要生產地，也是電商、直播發展程度領先的城市，因此無論在客服招聘，還是客服求職都會排名靠前。成都的客服招牌需求排名第一，同樣源於當地電商行業的繁榮。成都電子商務企業在去年已有超過4萬間、網商數量亦有近75萬間。

（綜合報道）