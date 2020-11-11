江蘇男網購假唇膏牽出億元大案　警跨省搗犯罪集團拘52人

江蘇揚州市吳先生早前網購一支名牌唇膏，送給女朋友做生日禮物，事後卻發現購入假貨。警方接報調查，發現涉案網店銷售規模龐大，至日前跨省搗破涉案犯罪集團及其3條上線，拘捕52人，查獲近10萬支假冒化妝品，涉額逾1.42億元（人民幣，下同）。

吳先生表示，早前在網上花約200元購買一支名牌唇膏，打算送給女友。他購買前曾詢問網店客服是否正品，對方稱絕對無問題。他之後將唇膏購予女友，惟幾日後女友將唇膏歸還，並指他心不誠，唇膏色號及包裝有問題，方才發現是假貨，於是報警。

經查，警方發現涉案網店主要售賣名牌化妝品，例如紀梵希（Givenchy），迪奧（Dior），聖羅蘭（Saint Laurent），阿瑪尼（Giorgio Armani）等，月銷量可達5000餘件，均為假冒偽劣產品，重金屬嚴重超標，長期使用會對身體產生危害。

通過網絡研判，警方發現背後是一個偽造國際品牌授權證書，開設網店售假的犯罪集團。該集團以高某和習某華為首，其他成員則負責客服、營運、倉庫等。警方透過分析銀行資金流向，找出該集團位於廣東省的3條上線，並發現集團在廣州白雲區開設工作室，在湖南株洲設立倉庫。警方查明後，分別前往長沙、株洲、廣州、汕頭和蘇州等五地收網，拘捕52名涉案人員。

（綜合報道）