雙11｜天貓指8億人參與　央行：網聯銀聯處理網絡支付1.77萬億

周三（11日）是內地「雙11」購物節，截至當晚午夜12時，2020天貓雙11全球狂歡季期間的成交額突破4982億（人民幣，下同），比去年同期增長了1032億，增速26%，累計成交額過億的品牌超過450個。天貓還預計，今年雙11的參與人數將達到8億人。 央行周四（12日）公布，網聯、銀聯在雙11期間，共處理網絡支付業務22.43億筆，涉額 1.77 萬億元。

天貓數據顯示，除了美妝、日常用品、家電外，今年有逾30萬貧困縣商家參與雙11，其成交額同比增長74%，當中尚未脫貧摘帽的52個貧困縣商家，成交額同比增速達122%；超過6000萬消費者購買來自貧困縣的商品。天貓預計，今年雙11的參與人數將達到8億人，創新紀錄。

今年天貓雙11首次將快遞直播上線，消費者可實時查看物流倉庫運作、鐵路班列、巨型貨輪等。截至周三上午11時半，已有1億人次通過各平台「雲監工」。在本次直播中，位於江蘇無錫的阿里菜鳥無人倉編號「199」的機器人更成為網紅。它與1000名機械人在倉庫內24小時工作，每天為雙11消費者發出85萬件商品。

阿里菜鳥無人倉分布在天津、廣州、上海、無錫、嘉興、成都、武漢等地，主要協助員工揀貨，令揀貨員一天走動的步數從2萬多步減少至2000多步，揀貨效率提高1倍以上。

除此之外，「京東11.11全球好物節」累計下單金額超2715億元，比去年的 2044 億元增長32.8%。京東數據顯示，江蘇區域消費總量前三城市為蘇州、南京和無錫，而消費增幅最大的城市則是鹽城、南通和徐州，當中江蘇人最愛的農產品是豬肉和肉製品，六成消費者為35歲以下人士。

央行官方微信顯示，人民銀行周三指導網聯、銀聯、主要商業銀行及非銀行支付機構，成功完成雙11網絡支付清算業務高峰保障工作。網聯、銀聯共處理網絡支付業務 22.43 億筆、金額 1.77 萬億元，同比分別增長 26.08%、19.60%；合計最高並發量每秒10.9 萬筆 ，同比增長 26.19%，創歷史新高。

（綜合報道）