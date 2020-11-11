雙11｜阿里京東爭奪「雙十一」商標　國家知識產權局被告上法庭

內地一年一度的「雙11」購物節，在周三（11日）凌晨零時正式開始。不過，就在前一天的周二（10日），北京知識產權法院開庭審理兩宗圍繞「雙十一」商標的商標行政案件，兩原告正是該購物節的「宿敵」阿里巴巴及京東，被告則均為國家知識產權局。兩案均未當庭宣判。

事緣2011年11月1日，阿里巴巴在第35類廣告等服務上，申請註冊「雙十一」文字商標，並於翌年12月28日獲准。至前年，京東認為在2015年11月至前年11月數年間，阿里巴巴沒有實際使用上述商標，遂向國家知識產權局提出撤銷該商標。

今年5月，國家知識產權局覆審後認為，應維持涉案商標在廣告等服務上的註冊，但其餘多項服務上則應予撤銷。

阿里爸爸早年申請註冊「雙十一」文字商標獲准。（網上圖片）

京東、阿里巴巴均對覆審決定不服，其中京東不服維持註冊部分，阿里巴巴不服被撤銷註冊部分，雙方早前分別向北京知識產權法院提起訴訟，請求判令國家知識產權局重新決定。

兩案周二下午開庭審理，國家知識產權局表示，涉案商標於指定期限內曾作使用，使得公眾因而知曉促銷活動時間，具有廣告宣傳、推銷的作用，故覆審決定於法有據，應予維持。

不過京東認為，「雙十一」是一種習慣性表達，除了電商領域，教育、航空等各行各業也會在相關促銷活動中使用，故其不應被私權壟斷，而應屬於公共語言的範疇。同時，註冊商標「雙十一」是全文字形式，但阿里巴巴卻在使用時多採用「雙11」、「11.11」等形式表現，不應被認定為對涉案商標的使用，應依法予以撤銷。

阿里巴巴一方則主張其是「雙十一」購物節的創始方，集團早在2009年已首次於線上促銷活動運用「雙十一」，之後集團持續投入了大量人力、物力、智力到上述商標中，每年維持巨大的推廣營銷費用。至於具體使用，阿里巴巴認為無論文字或數字，其呼叫和含義都沒有區別，集團會在不同場景中以不同方式設計，從而體現美感，提升宣傳效果。

阿里巴巴同意國家知識產權局就維持涉案商標註冊部分的決定，針對被撤銷的部分，集團提交了多份推廣協議、營銷活動相關證據，以證明在「商業管理輔助；商業信息」等服務上，其也有對訴爭商標進行了使用。

國家知識產權局續解釋，「商業管理信息」等服務上的使用是指針對工商企業提供的商業信息服務，但阿里巴巴提交的證據卻全部是向消費者推廣，且沒有從中獲得對價，與商標類目的要求不符，故應維持撤銷此部分服務的商標註冊。

圖輯｜內地各行各業奮力備戰雙11：

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（中國青年報）