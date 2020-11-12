口罩騙案牽出離奇重婚案　江蘇漢請演員扮親友參加四場婚禮

今年春季，江蘇無錫警方破獲一宗口罩騙案，而隨著警方調查深入，發現騙案背後還牽扯出一宗有關涉案男疑犯的重婚案。 無錫市新吳區檢察院表示，涉案男性嫌犯涉口罩詐騙、房屋買賣詐騙、其他詐騙以及重婚犯罪等罪名，涉案金額合共64萬餘元（人民幣，下同），已被依法批准拘捕，並被起訴。

今年2月，內地疫情高峰期下，口罩短缺，「一罩難求」。江蘇無錫一名男子在此期間以「有口罩進貨渠道」、「姐姐做熔噴佈生意，手上口罩貨源充足」為由，先後騙取逾20人錢財。其中2人分別被騙6.5萬元及15萬元，遲遲未有收到貨，於是選擇向警方報案。警方經調查後得悉，該男子行騙的原因不僅為償還做生意欠下的百萬元債務，更「為了一名女子」。

警方發現，該名男子此前在未與妻子離婚的情況下，先後和另一名女子小雯（化名）舉辦了四場婚禮，並以夫妻之名同居，直至小雯懷孕。實際上，嫌犯的妻子孩子，就一直生活在他們居住小區的隔壁；而四場婚禮也皆為騙局，參加婚禮的嘉賓都是男子請來的演員。

不過，雖然該男子聲稱是為了小雯騙錢，但實際上，小雯得知該男子已婚情況後，先後被該男子以「轉增房產（實為出租屋），需支付4.5萬元稅費」、「賣房作為孩子撫養費，需補交土地出讓金14.5萬元」、「開設公司」、「給工人發糧」等的理由騙取了大量財產。

據悉，兩人的孖生女26周就早產，每個體重僅1.6斤，屬於超早產兒、超低體重兒，遭受呼吸窘迫綜合症，並伴有失明、殘疾的可能。孩子們一出世，小雯就欠下巨額醫療費。得悉一切從頭至尾都只是一場騙局，小雯開始四處奔波為女兒們治病。最終，在當局的救助下，孖生女出生3個月後健康出院，當局也將5萬元救助金發放給這對母女。

無錫市新吳區檢察院表示：「接到案件通報後，我們第一時間派員提前介入，就涉案口罩價值、有無餘罪、涉案人員家庭關係等問題引導偵查，查實該男子實施口罩詐騙、房屋買賣詐騙、其他詐騙等共計64萬餘元以及重婚犯罪事實，並對其依法批准逮捕、提起公訴。」目前，案件正進一步審理中。

（最高檢主管《方圓》雜誌微信公號）