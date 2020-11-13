Netflix要拍「未來主義版」《水滸傳》電影　內地網民憂偏離原著

美國串流影片平台Netflix近日宣布，將拍攝電影《水滸傳》（The Water Margin），並以「中國文學名著的未來主義版動作冒險傳奇大片」等來形容該片。消息一出立即引來內地網民關注，惟不少人卻對電影並不看好，更質疑編劇Matt Sand的水平。

據指，該片將由日本導演佐藤信介執導，編劇則由Matt Sand擔任，另製片人將由Eric Newman及Bryan Unkeless出任。

作為中國四大名著之一，過去《水滸傳》曾多次被拍攝成影視作品，如電視劇有山東電視台版《水滸傳》，1998年央視版《水滸傳》，2011新版《水滸傳》等；電影有梁家輝、王祖賢主演的《水滸傳之英雄本色》，以及《阮氏三雄》、《時遷》、《武松》等。

消息傳出後，有網民認為值得期待，但更多人卻是反應負面，認為國內影視作品的拍攝大致符合原著，Netflix的版本卻脫離了故事背景設定。

網民點睇：

敢拍中國題材的劇，等著被噴吧。 你有改編的權利，我也做好了罵你的準備。 多半又是不倫不類的，真的對我國文化輸出太失望了。 說不定潘金蓮會變成代表女權的角色？ 放過水滸傳吧，不想看一群瞇瞇眼和政治正確的外國人來演，萬一曲解了在老外眼裡刻板印象更嚴重。 日本人做中國名著+群戲+未來主義，其實我最先想到的是藤崎龍的封神。肯定跟原著很不像了，背景和世界觀應該也不同。 中國本土影視文化再不崛起面對的就是更多這樣的事情，與其讓人家找國外人合作，為什麼我們就不能主動一點尋求合作？

關於編劇Matt Sand，不少網友質疑其作品質量良莠不齊，至於導演佐藤信介，他曾拍攝以中國戰國時代為舞台，講述秦國少年李信故事的《王者天下》，然而同樣在中國國內評價一般，故有聲音指佐藤信介或許對中國歷史文化興致盎然，惟其作品卻不是那麼讓人滿意。

（新浪財經）