3年背1.5萬個英文單詞助留學生解困　北大保安被稱最強「掃地僧」

「北大保安小哥英語詞彙量一萬五」近日成為微博熱話，網民把他們稱為最強「掃地僧」。 事緣北京大學周三（11日）舉辦第一屆「爭做數一數二的保安員」評選會，20名保安員各自匯報了深藏不露的「內功」。其中保安員焦森自學電腦編程，自稱提高了工作效率。另一名保安員許文龍則分享英語學習成果，他說自己三年積累了1.5萬個單詞，能與留學生流利對話。

評選會現場影片顯示，身穿保安服的許文龍手拿藍色文件夾，向觀眾講述自己的經歷。他曾參加成人高考，並成功考上本科，上專業課之餘，每天堅持背英語單詞，三年來積累詞彙量逾1萬5千個。

▼▼保安員許文龍自述如何跟留學生交流（點圖放大）：

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今年8月，許文龍在校門口值勤時，看見一位留學生神情十分焦急，但對方因為不會說中文而不懂求助。關鍵時刻，許文龍用英文問對方「我能為你做什麼？」該名留學生隨即詢問北大校醫院的位置，並說自己肚子不舒服，想看醫生。許文龍繼續用英文回應稱：「我馬上帶你去急診室」。由於許文龍全程運用英文交流，並對答如流，口語能力得到對方稱讚。

回顧當時的情景，許文龍感嘆稱：「我感到自豪，因為有所學才能真正體會到『北大保安』四個字真正的含義。」許文龍還說，為了更好服務北大師生，明年本科畢業後，如果還有時間和精力，他要繼續攻讀研究生。

北大官方微博也發文肯定校園內的保安員，指他們就像武俠小說中深藏不露的「掃地僧」，不僅有守護校園的武功，還有隱藏智慧的「內功」。

北大保安隊人才濟濟。（網上圖片）

實際上早在1995年，「北大保安高考第一人」張俊成就曾上演過「掃地僧」傳奇。他當時通過成人高考考上北京大學法律系（專科），畢業後成為山西長治市一所中等職校的校長。據不完全統計，過去20多年北大保安隊先後有500餘名保安通過考試獲得深造機會。有人考取大專或本科學歷，還有人考上研究生，或畢業後成為大學老師。

有媒體梳理，到北大當保安的青年可以分為兩類：一類是主動投奔北大，他們怀揣一個「北大夢」，有著明確的學習規劃，立志成為北大學子。還有一類可能是被分到北大，一開始沒有考學的想法，但每天在學習氛圍濃厚的校園耳濡目染，眼界和以前也不一樣，開始追逐他們的考學夢。

（綜合報道）