安徽女護士天台離奇身亡　曾為已婚副院長墮胎　警排除他殺可能

安徽宣城市郎溪縣人民醫院護士鄧娟，上月14日被發現在醫院副院長陳某家的樓頂死亡，當地警方排除他殺可能。由於她死時呈跪下姿勢，家屬認為有可疑。內地傳媒周日（15日）報道，警方恢復的手機短訊顯示，陳某已婚，鄧娟曾為他墮胎。目前，有關部門正在對此案進行進一步調查。

自稱是死者表弟的鄧先生指，陳某的好友發現鄧女在樓頂死亡，當時她的頸部吊在繩上，雙腳跪地。雖然警方判定為自殺，但家屬認為她死亡的種種迹象都不合常理，包括她死時呈跪姿，跪在冷氣機承托支架下，死者身高超過1.6米，而承托支架僅離地面1米高。

他表示，鄧女手機內所有通訊記錄和短訊都被刪除，微信聯絡人只有陳某，但沒有聊天記錄。事發當天早上，表姐曾向父母稱自己去上班，但據警方恢復的微信記錄顯示，死者當日上午6、7時曾向醫院請假。經查，鄧女騎車到縣城，在街上轉幾圈後到了陳某所在小區，走上樓頂後一直未有離開。

鄧先生續指，表姐去年10月曾到宣城市考試，並稱被陳某強暴，直至同年底發現懷孕，對方於是帶她去墮胎；死者曾透露被陳某打罵，身上留有傷疤，且陳的妻子曾到醫院毆打她。直至今年9月，她被診斷有抑鬱狀態。

警方恢復的短訊記錄顯示，鄧女與陳某曾多次談到兩人的感情問題，其中她數次提到自己為對方2次墮胎，陳某則回覆稱妻子及前女友曾為他多次墮胎，他已經麻木不仁，且其妻、岳母及朋友已知道死者墮胎一事。

鄧女曾留下一封手寫遺書，以及在手機備忘錄中留下遺言，內容包括「世上要是有後悔藥，我這輩子都不想認識他，他就是個劊子手」、「爸爸媽媽對不起，我已經很努力了，發病了我真的控制自己」、「我活着真的好累好累」。

宣城市郎溪縣人民醫院回應指，事件仍在處理調查，部分信息不便提供，有待最終的處理結果。縣衛健委表示，事件將由專人負責調查。

（瀟湘晨報／澎湃新聞）