赴青海旅遊失蹤女大生骸骨被尋獲　警方：初步排除他殺

四川一名24歲黃姓女大學生7月5日獨自一人到青海旅遊，7月7日早晨8時左右最後一次與朋友聯繫後，手機便關機失聯。警方隨後調查發現，黃某某到達青海格爾木後，7日早晨5時半與的士司機相約，8時啟程前往可可西里。及後，她現身多處景區，但7月13日後就失去行蹤。 8月1日，青海省格爾木公安局發布通報稱，7月30日晚在可可西里自然保護區清水河南側無人區發現黃某某的人體骨骼組織，經初步偵查，排除他殺。

通報稱，連日來，當地警方組織百餘名警員在黃某某最後活動區域全力搜尋。7月30日晚上7時40分左右，在可可西里自然保護區清水河南側無人區相繼發現其身份證、學生證及隨身物品，並在現場勘查發現人體骨骼組織，經DNA比對為黃某某遺骸。經初步偵查，排除他殺，相關工作仍在進行中。

搜救隊：極端氣候是死亡主因

青海省海西州藍天應急救援中心理事長謝文淋表示，經現場調查研究發現，衣物等遺物沒有血漬，「可以初步判定，女孩應該是抱着輕生的目的到達可可西里，可能是服用催眠等藥物，使自己在現場昏迷，由於可可西里無人區高寒缺氧，夜晚氣溫極低，是導致失聯女孩死亡主要原因」。

據警方早前公布，7月5日，黃某某獨自乘火車從南京抵達青海格爾木。7月7日早晨5點半，黃某某和的士司機約好，8時從格爾木到可可西里。8時左右，黃某某最後一次和朋友微信聯繫後，手機便關機。當日，她在格爾木租了一輛的士，進入可可西里。其間，黃某某向司機透露，自己攜帶帳篷，準備住在可可西里。

7月8日，黃某某現身玉樹州曲麻萊縣，此後還去過格爾木多處景區。7月13日，黃某某的身份資料出現在青藏線南山口（G109線格爾木至西藏方向的收費站），此後便杳無音訊。

黃某某的朋友曾向內媒透露，黃本應在今年畢業，但因為很多原因，連畢業論文答辯都沒有做，畢業遭延遲，心情不好所以才出來一個人散心，但身上沒帶太多錢。但黃某某在微信上最後一次與朋友聯絡時情緒並無異樣，稱自己玩遍了格爾木周邊的景點，還給家人買了很多東西。

黃某某失蹤後，其在南京的家人一度表示，當地警方以人口失聯不是刑事案件而拒絕立案。及至7月26日，南京江寧區警方在微博表示，將黃某某列為失蹤人口進行調查，已派員在青海開展相關工作。

在得知黃某某死訊後，黃父發出聲明表示，已接受女兒死去的事實，夫婦兩人「非常感謝黨和政府，感謝各地警方所作出的努力」，雖然萬分悲痛，但依然呼籲所有家長們好好珍惜和保護孩子，讓類似悲劇不再重演。

（中新網、西寧晚報）