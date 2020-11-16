哈爾濱男不滿離婚判決結果　持刀闖法院將法官刺斃

黑龍江哈爾濱一名男子，因為對離婚判決中的財產分割方式不滿，在向法官郝某索要被扣留的房產證未果後，他上周五（13日）持利刃闖入法庭，將郝某刺斃。 哈爾濱市公安局雙城分局周一發布通報稱，疑犯吳某仁已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

綜合內媒周一（16日）報道指，疑犯吳某仁是哈爾濱雙城區人。2020年7月8日，吳某仁妻子向法院訴請離婚。案件由雙城區法院周家街道法庭庭長郝某負責審理，9月17日一審判決二人離婚。

此後，吳某仁不服判決提出上訴，期間多次找到郝某，對財產分割部分提出異議，並索要法庭留存的其住所房產證。但郝某向他表示，房產證須二審結束後才能發還。

急救人員趕到後，確認郝某已經死亡。（封面新聞）

上周五（13日），吳某仁從家中攜帶一把刀，再次找到郝某索要房產證，並下定決心如不達目的，就殺死郝某作為報復。中午12時左右，郝某正在參加其他案件庭審，在休庭期間，吳某仁將郝某叫到法庭一樓，掏出事先準備的刀，一刀刺中郝某胸部。

有目擊者稱，事發前從窗戶看到疑犯與被害法官發生爭執，吳某仁當時疑似醉酒，「眼神直勾勾的，看起來不太正常」。吳某仁遭捅傷後，在場法庭書記員等人立即將郝某攙扶到1樓值班室等待救治。急救人員趕到後，確認郝某已經死亡。據悉，被害法官57歲，即將退休。

哈爾濱市公安局雙城分局在通報中指出，警員趕到現場後，當場拘捕將疑犯吳某仁。經審理，吳某仁對因不服離婚判決，酒後持尖刀將郝某刺傷致死的犯罪事實供認不諱。目前，疑犯吳某仁已被警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

（綜合報道）