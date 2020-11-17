全國政協跨省調研生育政策　有委員建議將學前教育納入義務教育

內地早年放寬「一孩政策」，鼓勵夫婦生育，惟老齡化問題依然存在，學前教育資源總量不足，生育政策成為近年社會輿論關注的熱點話題。全國政協今年9月組織「完善生育支持政策的配套措施」專題調研組，跨省走訪了解各地生育支持政策及其配套政策的實施情況。有委員建議，政府應將學前教育納入義務教育階段。

今年9月，全國政協人口資源環境委員會組織專題調研組，遠赴浙江、上海、四川等地，走訪10餘間托育服務機構、婦幼保健院、醫院、婦女兒童活動中心、家庭服務公司等提供生育相關服務的場所，組織3場省市級相關部門座談會，深入了解各地生育支持政策及其配套政策的實施情況、面臨的問題和挑戰。

其中，托育服務為本次調研重點。針對目前部分地區學前教育資源總量不足、普惠不夠等問題，全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹，建議探索推動有條件的幼兒園開設托育班，將2至3歲嬰幼兒托兒服務納入以公立機構為主的普惠型幼教體系，有條件的地區將學前教育納入義務教育。

據了解，將學前教育納入義務教育近年來已多次在全國兩會層面進行討論，包括去年十三屆全國人大常委會第十二次會議分組審議時，常委會成員普遍認為，政府應加大對學前教育的財政投入，部分委員建議政府應將學前教育納入義務教育階段。今年5月全國兩會召開期間，全國政協委員、民建北京市委副主委安庭建議，試點將學前教育納入義務教育，或通過個稅專項扣除、貼息助學貸款等方式支撐學前教育消費。

全國政協委員安庭建議，試點將學前教育納入義務教育，或通過個稅專項扣除、貼息助學貸款等方式支撐學前教育消費。（微博）

網民紛紛表示支持有關建議，透露學前教育及幼兒園學費太貴，令家長倍受壓力，又直言是因為出生率降低、人口老齡化等原因，才促使官員提出有關建議解決問題。另有人提出，最迫切需要納入義務教育其實是普通高中，建議政府應先將中小學9年義務教育處理好。

（澎湃新聞）