浙江法拉利跑車撞上小型飛機　網友好奇猜哪一方維修費較貴

浙江義烏15日（周日）發生一宗離奇車禍，一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機，造成車頭嚴重損壞，飛機機翼也受損，所幸沒有人員傷亡。目前警方正在進一步調查出事原因。

紅色法拉利跑車撞上一架停在機場的小型飛機（點圖放大）：

據內媒報道，當日義烏機場附近一輛法拉利跑車突然衝進護欄，從側邊撞上了一架停止的小型飛機，跑車前半部車身都卡進機底，引擎蓋掀起，車頭幾乎全毀，模樣慘不忍睹，之後被拖車載走；而小型飛機機翼也受損。

當地警方接報後立刻趕往現場調查，指事件中沒有人員傷亡，並指出被撞的小型飛機是一架廢棄20年的飛機，不過飛機管理單位近期正計劃為它做一次維修，未料會發生這種事。目前飛機管理單位正對飛機進行檢查和維修費估算，儘管已停放在機場20年，但維修費可能也很可觀。

這宗離奇車禍也引起網友熱議，紛紛好奇好想知道哪一方的維修費比較貴，又留言稱「震驚，法拉利追尾飛機」、「那麼問題來了，法拉利貴還是飛機貴」、「 這個法拉利想追飛機吧，結果追得太快都刹不住車」。

網民熱議：

「我還以為現在的法拉利也會飛了。」

「這是交通事故還是航空事故？」

「兩個有錢人之間的事故。我不配評論。」

「都是我開不起的。」

「這大概是飛機耽誤法拉利起飛了。」