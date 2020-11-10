網傳高鐵撞巴士　南京官方：貨車運送復興號車頭時意外脫離

內地網上近日流傳片段，顯示一輛復興號高鐵的車頭，與巴士發生相撞。 據內地傳媒引述南京公交集團負責人回應指，實情是運進復興號的貨車發生意外，致復興號車頭脫離時並與巴士相撞。當時巴士是正常行駛，貨車負全責，對方已經賠付損失。

據介紹，一段名為「復興號撞公交（巴士）」的影片自上周六（7日）起就在內地網上流傳。片段所見，一輛紅色復興號高鐵撞向巴士車窗，長長的車廂斜穿馬路。有網民透露，事發地點是江蘇南京高新區的一個十字路口，意外後一度造成該路段交通堵塞。

復興號高鐵撞向巴士。（微博）

南京公交集團相關負責人在回覆傳媒查詢時指，事發在11月7日下午5時35分左右，涉事503號巴士由南向北行駛至涉事路段，停在最右側車道等候紅燈時，一輛裝載復興號高鐵車頭，約30米長的貨車在中間直行道左拐並與巴士發生碰撞，巴士左邊第二塊側玻璃損壞，現場無人員傷亡。

南京公交集團稱實情是運送復興號高鐵車頭的貨車發生意外。（微博）

內地傳媒提到，涉事復興號與12月初即將開行的連淮揚鎮高鐵無關，後者車身為金色。報道引述業內人士估計，該輛車頭有可能本來是要運往南寧，並且是南京本地製造高鐵。

（綜合報道）