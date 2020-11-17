廣西百色在建隧道坍塌9人被困　時隔三月遇難者遺體終全部尋回

廣西百色市樂業縣一條在建隧道，今年9月10日發生坍塌事故，9人被困。此後，經救援人員全力搜救，在事故發生50天後發現首名被困者遺體，至上周一（9日）再發現一具遺體。 周二（17日）凌晨，樂業縣委員會宣傳部通報，截至周一（16日）晚上10時36分，剩下7名被困者遺體全部找回，下一步將展開DNA比對鑑定，確認遇難者身份。

事發於今年9月10日下午5時40分許，百色市樂業縣樂業大道道路工程一期項目發生隧道坍塌事故。內地傳媒報道，工人事發時正在樂業大道左洞540米處進行隧道施工，突發洞頂岩石塌方，8名作業人員及1名值班人員被困。

救援現場指揮部事後按照專家組制定的救援方案，開展洞內支護加固，搜救被困者。救援人員率先在10月29日發現首名遇難者遺體，經鑑定後確認為來自福建平潭縣的陳振連，隨後於11月9日發現第2名遇難者遺體。

救援組按照善後處置工作方案，安全有序組織進行現場勘查、挖掘，並由公安機關法醫等刑事技術勘查人員、醫院醫生現場對新發現的遇難者遺體進行屍表檢驗並固定證據、提取DNA樣本、裝袋編號。

樂業縣委員會宣傳部指，9名被困人員遺體全部搜尋完畢，下一步將對新搜出的7名遇難者遺體開展DNA鑑定、比對，並積極做好家屬安撫，撫卹、保險理賠等工作，同時分析事故發生原因，認真開展各項整改。

（綜合報道）