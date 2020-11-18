不滿離婚判決持剔骨刀刺死法官　哈爾濱男被批捕　法院稱必將嚴懲

黑龍江哈爾濱男子吳德仁因不滿離婚糾紛判決結果，竟持剔骨刀闖入雙城區法院，在法庭收發室將案件主審法官郝劍捅刺致死。 雙城區法院在周二（17日）發出通報說明全案情況，並稱殺害依法行使國家審判權的法官，是對維護社會公平正義底線和基石的嚴重侵蝕，更是對司法權威和法律秩序的公然挑戰，必將受到法律的嚴懲。 據了解，吳德仁已於周二被哈爾濱檢察院以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。

郝劍（圖）被不滿離婚判決結果的案中被告吳德仁當場刺死。（微博）

根據通報，吳德仁在該案是被告，被妻子關某以經常遭受家庭暴力、夫妻感情確已破裂為由提起訴訟，要求離婚並分割夫妻共同財產。吳德仁與關某的調解未達成一致意見，法院在9月17日作出一審判決，准予關某與吳德仁離婚，婚姻存續期間的共同財產房屋歸吳德仁所有，但吳德仁給付關某某房屋折價款8萬元（人民幣．下同）。婚姻存續期間的家庭共同債務10萬元，法院判決是各自承擔5萬元。此外，吳德仁要給付關某家庭養豬收益20萬元。

吳德仁不服判決並提出上訴，要求改判給付關某房屋折價款6萬元、關某要承擔家庭共同債務7萬元，並且不給予關某養豬收益20萬元。

通報指，吳德仁在11月13日收到哈爾濱中級法院定於11月19日開庭審理的通知後，於當天攜帶家中的一把剔骨刀，前往雙城區法院找到郝劍索要關某提交給法庭的房產證。郝劍告知吳德仁房產證需待案件二審結束後返還。未料就在當天中午，吳德仁將郝劍拉至法庭收發室，用隨身攜帶的剔骨刀捅刺。郝劍左胸被刺中，急救人員趕到後證實已經死亡。

郝劍（中）因公殉職。（微博）

通報稱，郝劍被吳德仁預謀報復、無情殺害，因公殉職，對其不幸遇害表示沉痛哀悼，對家屬表示誠摯慰問，同時亦對殺害郝劍的犯罪行為表示極大憤慨並予以強烈譴責。通報強調，殺害依法行使國家審判權的法官，是對維護社會公平正義底線和基石的嚴重侵蝕，更是對司法權威和法律秩序的公然挑戰，必將受到法律的嚴懲。

（綜合報道）