碩士論文稱「董明珠自戀對企業弊大於利」　校方：不清楚此事

近日，浙江工商大學一篇題為《CEO自戀及其經濟後果研究——以格力電器為例》的碩士學位論文在網絡引起熱議。該論文稱，格力電器CEO董明珠，傾向於採取冒險決策和固執己見的「自戀人格」表現，導致格力電器多元化失敗，使得該公司至今仍未找到新的增長點。

論文《CEO自戀及其經濟後果研究——以格力電器為例》惹議。（網上圖片）

據中國知網顯示，該論文發表於2020年1月1日。論文表示，對於CEO自戀的研究是十分有必要的，自戀領導中的破壞型領導其破壞作用可能很大。論文選取格力電器作為研究對象，探究董明珠自戀人格的形成過程和環境，包括其自身的工作經歷和公司治理環境。

文章還分析了董明珠自戀人格對格力電器業績的影響，稱董明珠傾向採取冒險決策和固執己見的自戀人格表現，導致格力電器多元化失敗，使得格力電器至今仍未找到新的增長點。文章表示，對於處於導入期或成長期的企業，CEO自戀可能利大於弊；而對於處於成熟期或者衰退期的企業而言，CEO自戀可能弊大於利。

該論文被網民發現後迅速傳開，甚至登上微博熱搜。有網民表示，帶領格力殺出重圍，使格力坐上內地空調行業的第一把交椅，顯示出董明珠是非常自信的。不過，也有網民指，董明珠部分爭議性做法可能是營銷手段，因為她並不在意大眾的看法。「董大姐很高興：希望你的論文引用量大些，畢竟是免費的廣告，還深度破圈了」

據報，董明珠及格力電器暫未有回應。（網上圖片）

據內地媒體報道，今日（19日）下午，被問及有關該論文的問題時，浙江工商大學的一位老師表示「不清楚、不接受採訪」。

而目前，董明珠以及格力電器對於此事暫未有評論。

（中新經緯）