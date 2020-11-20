貴州福泉落選「文明城市」　女教師上電視公開檢討不文明行為惹議

貴州黔南州福泉市當地電視台周一（16日）上午播出的一段影片引發熱議，一名中學女教師在鏡頭前為其不文明行為公開檢討，她被發現在行人路上踩單車。 另一方面，中央文明辦在上周二（10日）發布名單，有份提名的福泉市不獲入選「全國文明城市」。 不過福泉市委宣傳部就解釋，曝光不文明行為在當地已持續很久，與落選全國文明城市無關。

福泉市對成為「全國文明城市」充滿熱情。（微博）

聶某在電視上公開檢討時，姓名及樣貌都有完全公開。（影片截圖）

當時中學女教師聶某獨自一人在鏡頭前讀出「罪狀」，「本人於11月9日在市政府紅綠燈處，駕駛非機動車在人行道上行駛。本人的行為嚴重違反了《道路交通安全法》。這是不文明行為，我深刻認識到自己的錯誤，在此我向全市人民道歉。」此外，聶某的副校長張光奎，亦有代表學校向全市人民致歉。

張光奎在受訪時表示，聶某是物理老師，剛剛休完產假，「她有一些產後抑郁的症狀，但自始至終態度都是很配合的。」張光奎稱，影片引發熱議後，聶某的情緒有受到一定影響，但學校領導已有給予安撫。

福泉的環衛工人頻繁出動保持市容整潔。（微博）

值得一提是，據內地傳媒報道，福泉市對成為「全國文明城市」充滿熱情，在2018年獲得提名後，一直努力想要入選。從福泉市政府網站的相關新聞報道可見，當地今年內已多次召開全市創建國家衛生城市和全國文明城市工作調度會。事實上，福泉市政府早在10月20日就發布通告，表明要針對交通違法等四大類不文明行為予以曝光。如果對象是公職人員，除了要按規定處罰外，其不文明行為更會一律抄告所在單位，對單位及個人進行雙重問責。

當地觸犯「不文明行為」的人後果嚴重，姓名、身份證等個人私隱會被公開。（微博）

福泉市宣傳部長汪華解釋，聶某的情況並非刻意針對教師群體，而是希望全體市民都要摒棄不文明行為，此前公安局也有一名公職人員因為不文明行為要公開檢討。對於做法有小題大做之嫌，汪華就稱曝光並非目的，是為了讓當事人意識到問題的重要性，強調並非因為福泉落選全國文明城市，「對不文明行為的曝光，我們當地一直在持續開展。要形成這種文明的氛圍，不是一朝一夕的事情。」汪華表示，不過政府已經注意到網絡上的評論，將要求今後要注意保護當事人的私隱。

（綜合報道）