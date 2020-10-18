17歲男子在長城城磚刻字被罰200元　列入不文明行為記錄

內地中秋國慶連假期間，很多民眾選擇出遊，旅遊當中的不文明行為也再度浮出水面，例如有不少人在長城等古蹟刻字塗鴉，引發關注。 八達嶺長城景區在今年4月制定懲戒辦法，明訂對破壞行為的處罰措施。「八達嶺特區辦事處」公眾號10月17日通報，一名17歲男子10月6日在長城遊玩時，於城磚上刻字，警方依法對其罰款200元（人民幣．下同），並依照上述懲戒辦法，將男子列入景區旅遊不文明行為記錄。

通報稱，一名17歲楊姓男遊客於10月6日下午2時多，在八達嶺長城遊玩時，於一塊城磚上刻字，造成城磚損壞。根據治安管理處罰法63條1項及12條規定，警方對楊某作出罰款200元的行政處罰。

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此外，通報也提到，八達嶺長城景區根據《八達嶺特區辦事處關於對破壞八達嶺長城景區文物行為的懲戒辦法》和《八達嶺長城景區旅遊不文明行為記錄管理暫行辦法》，已將楊某列入景區旅遊不文明行為記錄。

通報指出，2020年4月，八達嶺長城景區依據國家相關法律法規修訂出台的《懲戒辦法》，有力震懾了不文明及違法行為，同時讓景區管理有據可循、有法可依。加之《網格化管理辦法》的實施，確保景區各網格內都有專人值守看護，加強對文物保護的力度。景區嚴格落實《網格化管理辦法》，通過人防加技防的方式，開展文物監測，加強文物保護，提高管理水平。

八達嶺長城。（新華社）

通報強調，在長城本體上刻劃，對文物造成的影響是不可逆的，再次呼籲遊客重視歷史文化的保護傳承，文明遊覽，共同保護珍貴的文化遺產。