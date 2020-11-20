辱母殺人案｜于歡出獄後受訪坦言後悔觸法　只求母親別責怪

在服刑4年7個月4天後，「辱母殺人案」當事人于歡已減刑出獄，於周三（18日）獲釋後回到山東聊城家中。他出獄後向內媒就這些年的經歷娓娓道來，坦言後悔觸犯了法律，代價很大，只求母親不會怪他。

據早前報道，該「辱母殺人案」曾轟動一時。2016年4月14日，時年22歲的于歡因母親蘇銀霞遭十多名討債人以「陽具打臉」、「彈煙蒂」等方式肆意辱罵毆打和猥褻淩辱，他持水果刀反抗，最終造成1死3傷。2017年2月，于歡故意傷害罪罪成，一審被判無期徒刑。2017年6月，二審獲法院認定屬防衛過當，改判為有期徒刑5年。近日，由於于歡服刑期間悔罪認罪，接受教育改造，積極參加各項學習，完成勞動任務，法院裁定確有悔改表現，依法可以減刑。

在獄中度過1678日後，于歡回看4年前自己的舉動時坦言感覺當時有點衝動，其行為帶來了傷亡，給被害人和他的家庭帶來了無法彌補的痛苦，他對事件表示後悔，「對我媽媽那邊，我只求她不怪我就行了」。

對於事情引起全國關注，他表示一開始律師來看守所告知時，自己還有點不相信，而就當年那些催債人，他稱當局近年來掃黑除惡力度很大，一個人如果一直做違法的事肯定不能長久，但雖然如此，自己的做法還是有點重。

于歡續指，一審被判無期徒刑時，他真的心如死灰，後來改判5年是個巨大改變，因為自己可以在年輕的時候回到家，為家做貢獻，為此他對傳媒的報道和廣大網民的持續關注表達感謝，「如果沒有你們，我可能沒法坐在這裡說這些話」。

于歡母親蘇銀霞現時已頭髮全白。（紅星新聞）

就獄中生活狀態，他透露自己既休息也勞動，總體很充實，表現還算優秀，令其減了4個多月的刑期，而在獄期間他給家人寫了很多信，只能以此方式和家人聊天。此外，他更在獄中考了營養資格師證書，過幾天便智給母親嘗試搭配一下食物，並表示自己失去自由前才剛踏入社會，很多東西都不懂，故想盡快多學一點東西，給家庭和個人做出一點貢獻。對於將來，他表示剛回家對很多事情都不了解，想先熟悉、適應一下環境再決定，暫時也不急着工作。

（新京報）