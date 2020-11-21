【未審先判】清華女大生誤會學弟摸臀騷擾　網上公開對方資料捱轟

清華大學美術學院一名二年級女學生控訴在飯堂遭一年級男學生摸臀部，並且在網上公開男學生的個人資料，宣稱「先讓你在我朋友圈社死（社會性死亡）吧」。惟閉路電視畫面最終證實，當時男學生的書包僅碰到女學生。發現是一場誤會後，女學生稱「我們互相道歉即可」。 女學生未審先判，並且公開男學生資料的做法，引來不少內地網民留言批評。校方在周五（20日）就事件作出回應，一名教師表示男女學生已經和解，網上大多數資訊都是營銷號的炒作。

根據女學生的發文，事發在飯堂內的通道，「（男學生）經過時借背包掩護摸我屁股」。女學生在發文中有詳細描述男學生的外形，並且公開其個人資料。女學生宣稱，「小東西我確實不能暴打你一頓，但我先讓愀在我朋友圈社死吧」。據透露，當時男學生有被即時要求道歉，男學生未有表態，結果被女學生要求交出學生證並抄下個人資料。

女學生其後再發文，稱已經向保衛處登記調取閉路電視畫面，訴求是男學生要書面道歉。女學生又稱，男學生的同班同學及家長應該已經知曉事件，特別提到要保護自己的個人私隱，尤其不能讓男學生知道，「全程我拒絕和他接觸」。

閉路電視畫面最終證實整件事只是一場誤會，「我只能看見一個黑色的東西擦過去，目前看來確實不是手」。女學生表示，事情就此了結，與男學生「文字和解」。女學生事後有透過老師轉達向男學生的「道歉」，「希望你也能理解我的反應，並且以後能注意這些可能冒犯人的地方」。在公開發文中，女學生則稱「請諒解我的第一反應，即使是誤會，像這樣查證澄清也是最好的處理方式」。

然而，內地網民對於女學生的做法大感不滿，認為不但對男學生是未審先判，而且女學生明顯是清楚知道個人私隱的重要性，有表明不能讓男學生知道自己的身份，卻有事件有定論前，就在網上肆意公開他人個人資料，「這學姐有病？都沒弄清事實就毀了別人」、「最起碼事情搞清楚，你拿到監控再發布也不遲啊」、「不搞清楚事實就鬧得跟要弄死對方一樣，事後道歉還不情不願，做人還有沒有良心啊！」

（綜合報道）