辣條聞名｜衛龍傳明年來港上市　曾因食品安全被罰　疫市加薪擴招

以生產辣條而聞名的衛龍食品（下稱「衛龍」）據報計劃明年在香港IPO，募資10億美元（約合78億港元）。消息指，目前衛龍正與中金公司、摩根士丹利和瑞銀合作，商討明年下半年上市事宜，或成為資本市場的第一隻「辣條股」。

據了解，衛龍辣條自2002年左右在內地面世以來，深受廣大「吃貨」歡迎，被稱為「國民級」零食，最初僅售0.5元（人民幣，下同）至1元1包。衛龍起初以生產辣條為主，其經過近20年的發展，如今旗下擁有近百個產品組合，包括魔芋爽、薯片、鍋巴、泡椒鳳爪等，辣條的日生產量也在3至4千萬包左右。

資料顯示，2018年內地辣條市場規模達600億元，其中衛龍的市場佔有率排第一，約為5%。2019年，衛龍整體營收為49億元。2020年，衛龍將營收目標設定為72億元。同時，根據2018年的計劃，衛龍2021年要賣到100億元。

值得注意的是，今年上半年，內地多間企業受疫情打擊而裁員、降薪，但衛龍卻發布漲薪公告指，返崗後給員工平均漲薪30%，滿勤的普通員工工資可以在5千元以上。同時衛龍早前還在河南漯河地區工廠發布招工啟事，計劃招工1000人。

但就有內地傳媒報道，目前衛龍的產品價位相對較低，介乎10元至30元之間，而去年營收逾100億的「三隻松鼠」產品價格介乎15元至150元，產品種類也更為豐富。有內地經濟學家就表示「衛龍現在的體量已經比較大了，有機會和能力實現從辣條這一核心品類到多品類的延伸，不過這也需要一定的時間」。也有人預料，若果衛龍成功上市，將會模仿行業內其他企業，逐步提升產品的質量和價格，加速高端化，增加品牌勢能。

不過衛龍的衛生問題經常被人詬病，屢屢被貼「不乾淨」、「垃圾食品」等涉及食品安全的標籤。2015年，衛龍因「銷售不合格產品」被河南漯河市質檢局罰款8.4萬元；2018年9月，湖北食藥監發布的一則公告顯示，衛龍等多品牌辣條抽檢結果不合格。

衛龍即將上市的消息一經報道，亦引來網民的評論，「不得不說其他辣條在衛龍面前先減一星」、「衛龍計劃明年香港10億美金IPO，青春來了，我肯定買一手的」，除了支持也伴有質疑的聲音「賣辣條那麼賺錢？」

（綜合報道）