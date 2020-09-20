全國首個辣條專業班湖南開課　盤點走進課室的網紅美食

辣條是內地一種廣受歡迎的特色零食，起源於湖南省岳陽市平江縣，一般由麵粉、腐皮等材料製作而成，味道鹹香麻辣。 近日，首個辣條專業班在湖南平江縣開班，該專業班由平江職業技術學校和企業合作共建，共有59位學生，引起關注。

內地首個辣條專業班在湖南平江縣開班（點圖放大）：

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據中新網報道，辣條專業班開設了擠壓膨化機理、食品質量與安全、市場營銷等課程，目的是為辣條行業輸送人才。在開班第一天，學校就邀請專業人士給學生進行了辣條實操的講解，比如測試辣條中鹽分含量等。

根據資料顯示，目前全國辣條年產值580億元（人民幣，下同），平江辣條年產值200多億元，在全國1000多家辣條企業中平江人創辦的企業佔90%以上，安排就業20多萬人，平江縣安排就業近7萬人，年發放工人工資20多億元。

近年來中國多所高校以地方特色產業為依據，創建各種特色學院。除了辣條外，聞着臭、吃着香，又酸又辣非常有滋味的廣西柳州螺螄粉風靡內地。全國首家柳州螺螄粉產業學院於今年5月在柳州職業技術學院揭牌，計劃每屆培養學生約500名。

全國首家柳州螺螄粉產業學院5月在柳州職業技術學院揭牌，計劃每屆培養學生約500名。（《中國日報》）

柳州螺螄粉產業學院由當地政府、柳州職業技術學院及行業企業三方共同組建，擬開設7個特色課程，包含與螺螄粉相關的綠色食品生產與檢測、連鎖經營管理、電子商務等，學生畢業經企業考核後安排或推薦到企業就業。

此外，湖北潛江當地就有一家小龍蝦學校，為江漢藝術職業學院的二級學院，除了養殖烹飪的短期技能培訓班，該校還開設餐飲管理、烹調工藝與營養、市場行銷三個普通大專學歷專業。該校校長李加紅稱，短期技能培訓班的學生大多不愁就業，能夠「月入過萬」及「技術入股」，還有不少私人訂製課程，學員一畢業就創業，主營外賣、熟食、正餐等等。

湖北潛江有一所小龍蝦學校，專門培訓相關產業人才（點圖放大）：

食品產業分析師朱丹蓬表示，網紅類食品既有它的優勢，也有它的短板。它的優勢在於新奇，這是它備受新生代喜愛青睞追捧的重要屬性；但很多網紅食品也存在著運營的短處，比如他們基本上都是以代工為主，以及他們的品牌沉澱、文化基因，和整個供應鏈產業鏈也存在著不成熟、不規範的現象。如果想把網紅食品升級為經典型產品，就需要通過規範化、專業化、品牌化、資本化、規模化的運營。

（綜合報道）