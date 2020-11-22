蛋殼公寓「爆雷」：租客被趕走仍須還貸　房東逾月未見租金

內地知名長租公寓公司「蛋殼公寓」被指已經「爆雷」，拖欠大量押金、薪資、工程款，位於北京的總部近日更遭數百人維權討債。內地傳媒周日（22日）報道，維權人士遍布北京、上海、深圳、杭州、成都等地，人數高達5000人，當中以業主、租客為主，尚不包括被欠薪的員工和供應商。 內地媒體採訪發現，因蛋殼公寓拖欠房東房租，許多租客被房東趕走。部分租客事後入住時曾通過蛋殼向銀行借貸預繳房租，但如今雖然房間已退，租客卻仍須背負貸款。

「95後」北漂租戶小欣在維權群組表示，早前在蛋殼交了2萬元（人民幣，下同）的年付租金，當晚就被業主趕走，自己只能帶着行李在24小時經營的連鎖快餐店過夜，更甚要繼續還「租金貸」，否則將影響個人徵信，他坦言「一度想到了死」。他曾致電蛋殼公寓客服電話，並到位於北京蛋殼公寓總部蹲守，但都吃了「閉門羹」，直至被拉入維權群組後才燃起希望。

租客小張表示，今年9月剛續租，10月開始出現斷網情況，後來清潔員不上門打掃。直至業主上門趕人，他才得悉對方已1個多月未收到租金。他續指，蛋殼11月初曾派管家處理，對方稱公司有資金問題，租客只要在App上申請解約流程就可返還租金。小張稱，當時申請解約後立即搬離，App亦顯示退款成功，款項卻遲遲未有退至其銀行戶口，直至近日他再聯繫當時的管家，但對方已聯繫不上。

95後北漂小欣也是一名租客，他表示，自己中午剛在蛋殼交了兩萬的年付租金，晚上被房東趕出了大門，無家可歸的她拿著行李在KFC坐了一晚。他嘗試打蛋殼公寓客服電話，也嘗試去位於北京蛋殼公寓總部蹲守，但都吃了「閉門羹」。

而業主李女士稱，網上輿論都認為租客剛畢業沒有錢、很可憐，但並非所有業主都衣食無憂。她表示，此前委託蛋殼公寓出租其位於杭州的兩居室單位，蛋殼已1個多月未有付房租，面對一個月近5000元的損失，她坦言自己無法承受太久，「現在女兒出生了，處處需要錢。大冷天我也不想把裡面的孩子（租客）趕走，可再耗下去我就損失一萬多了，實在是沒辦法」。

租客王小姐此前以申請租金貸方式租住單位，然而，蛋殼公寓此前以王小姐的名義先向微眾銀行借1年房租，讓她按期償還。據了解，以前，租客在沒有能力全款支付租金時，可以向蛋殼公寓申請租金貸，按月分期償還。不夠，具體操作卻是蛋殼公寓以租客義先向微眾銀行借一整年的房租，再讓租客按期償還。

而王小姐目前已申請退租，但她還需要償還借款。她質疑，蛋殼出問題，自己是被迫搬走，「憑什麼房子都不讓住了還讓我來還錢？」。

據了解，蛋殼公寓App癱瘓、管家失聯、租客押金無法退還、業主無法收取租金等問題已持續半個多月，至今未有任何解決跡象。蛋殼公寓上周一（16日）發聲明指，蛋殼公寓沒有破產，公司財務沒有「跑路」，只是陷入資金鍊緊張的危機，並不會倒閉。

（綜合報道）