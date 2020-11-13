拖欠大量押金薪資工程款　內地知名「蛋殼公寓」遭數百人維權討債

在美國上市的內地知名長租公寓公司「蛋殼公寓」被指已經「爆雷」，北京總部近日有數百人聚集維權討債，現場有租戶、供應商、保潔、維修人員等，一度發生肢體衝突。 有承包商宣稱被拖欠近160萬元（人民幣．下同）工程款，蛋殼公寓子公司百家修的維修人員亦稱，有數百人被拖欠薪資，時間長達4個月。

綜合內地傳媒報道，早在10月中旬時，關於蛋殼公寓倒閉破產的傳聞就已在網上發酵。消息指，杭州蛋殼公寓的財務主管跑路，公司破產倒閉。此外，更有報道稱，蛋殼公寓北京辦公室被多人上門討債，有被拖欠合作款的合作商、被拖欠工資的裝修隊工人等。他們稱蛋殼公寓在上海、南京、武漢、杭州等多個城市拖欠款項，拖欠時間約一年，金額從幾十萬元至1000萬元不等。蛋殼公寓在當時的回應則稱是部分合作方因存在商業糾紛而採取過激行為，並且散布不實言論，強調公司經營活動一切正常。

不過，「天眼查」網站發現，蛋殼公寓關聯公司紫梧桐（北京）資產管理有限公司，在11月4日被新增被執行人資料，執行標的約為519.1萬元，顯示其資金鏈已出現問題。

10月時蛋殼公寓總部已有一批人前來維權討債。（資料圖片）

報道分析指，蛋殼公寓的財報顯示其虧損不斷加劇，累計已達63億元。一方面是因為長租公寓市場競爭激烈，而蛋殼公寓在入住率不斷下跌的情況下採取降價措施補救，壓縮利潤空間。另一方面是相關部門正加強對「租金貸」的監管。去年底住建部等六部門發布新規，住房租貸企業租金收入中，住房租金貸款金額佔比不得超過30%，超過比例的應當於2022年前調整到位，導致蛋殼公寓來自「租金貸」業務的現金流入大幅減少。

在美國上市的蛋殼公寓，財報虧損不斷加劇，累計已達63億元。（微博）

據介紹，蛋殼公寓的租金付款方式包括租金貸月付、季付和年付，其中「押一付一」的月付是最常見的方式，租客須通過蛋殼公寓與第三方金融公司簽署貸款合同，金融公司預先把房租付給蛋殼公寓，租客則每個月向金融公司還款。

（綜合報道）