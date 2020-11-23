​廣西桂林修路放炮　160戶房屋被震裂　建設方將依鑑定結果賠償

綜合內媒報道，廣西桂林全州縣繞山村有村民反映，村旁一條市政道路本月初施工放炮，導致村內過百戶房屋被震裂，牆壁、天花板均出現長短不一的裂縫，但索賠時工程項目部和政府部門互相推諉。 繞山村市政道路工程項目部指，有關機構正鑑定房屋受損程度，建設方將依據鑑定結果賠償。

有村民稱，放炮當日她正在家中準備午飯，突然感到地板震動，房屋晃動，令她一度以為發生地震，其8歲的女兒更當場嚇哭。她表示，起初沒有想到房屋會被震壞，直至有村民提及此事她才去查看，終發現其兩幢房屋均出現裂縫。

天花板出現裂縫。（桂林晚報）

村民表示，本月6日中午12時許吃午飯時，街外突然傳出巨響，地板不斷震動；他飯後跑到施工現場，要求工人暫停放炮，惟對方要他向工程項目部反映。村民續稱，附近160戶村民的建築物均被震裂，包括新舊房屋、廚房、豬牛欄等，需要逐戶統計才知具體數量。

全州縣城繞山村市政道路工程項目部左主任稱，兩次放炮的時間分別是本月6日和11日，參與施工的爆破公司資質齊全，另按照相關規定，爆破全過程需要錄像記錄。

對於村民指項目部和政府部門有推諉情況，他解釋項目部曾委託全州縣及桂林市2間鑑定機構為受損房屋做鑑定，但村民認為有被「收買」之嫌而拒絕。項目部於是建議由村民找合規格的鑑定機構，村民代表最終提出由全州縣政府在南寧市找鑑定機構。直至本月19日，工作人員才開始鑑定受損房屋；建設方將依據鑑定結果向村民賠償。

（桂林晚報）