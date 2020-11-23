山西女辦中移動靚號碼被簽833年合約　筆迹鑑定證協議簽名偽造

不少市民都希望有一個手機靚號碼，除了順口易記，更有人深信與風水命學有關。山西運城市劉女士前年花費6000元（人民幣，下同）辦理2個靚號碼，然而，今年5月欲更改服務計劃時，卻驚訝發現合約被私下加簽833年，至2851年才完結。

劉女士表示，2018年7月在中國移動東鎮神球營業廳辦理2個靚號碼，當時簽下2年協議，直至今年5月想去更改服務計劃時，營業廳卻告知她不可更改。她事後要求營業廳取出協議申請筆記鑑定，對方稱需要核實，但一直未有回覆。她最終起訴營業廳，經筆迹鑑定，協議上簽名為偽造。

劉女士質疑，營業廳表示是因她簽下協議，服務計劃才被加簽至2851年，惟自己並不知情，更調侃稱「833年，我努力先活上個200年，我跟上天借上個500年，那我剩下100年跟誰借啊？我跟（中國）移動借啊？」。

代理商表示，系統上顯示的合約到期日是默認時間，劉女士誤以為合約是2851到期，但事實並非如此；負責辦理號碼的員工當年沒有解釋清潔，才產生誤會。

他解釋，若用戶使用靚號碼，公司會要求連續使用10年或15年不等，到期後用戶可隨意更改服務計劃，並重申根本不存在偽造協議，合約內容都是公司統一規定。他指出，只要劉女士連續3年使用該號碼，公司第4年起就會為她調整服務計劃。目前，雙方正等待法院判決。

（綜合報道）