天價冧巴｜北京朝陽法院拍賣尾數88888手機號碼　以225萬人仔成交

不少人希望擁有一個數字吉利的手機冧巴，給自己討個彩頭，近年內地不少電訊商都公開拍賣含有較多8和6字的「靚號」，尤以連續多個相同數字最為搶手。就連法院也透過司法拍賣制度，將「靚號」賣出數百萬元的天價。

8月15日，北京朝陽區法院在網上司法拍賣一個尾號為「88888」的手機號碼，最終以225萬元（人民幣，下同）價格成交。

這次拍賣標的是營運商中國電信所擁有的手機靚號18901088888，其中第4位到第6位「010」剛好與北京的家居電話區號相同，再加上尾數5個8，非常易記。拍賣於上午10時開始，起拍價為2000元，至下午3時17分，價格已超過100萬元，不斷有新的競買者加入，甚至在夜間也有人出價，可見競爭非常激烈。

拍賣最終以225萬元天價成交。（拍賣網站截圖）

至今日（16日）上午9時13分，競買價格已突破200萬元。拍賣預計的結束時間為今天上午10點，但由於不斷有人出價，臨近10點時啟動了延時機制，只要在5分鐘內有人出價，拍賣就會再延長5分鐘。至上午11時23分，最終以225萬元落槌成交。此次拍賣共有589人報名參加，歷經5051次出價、227次延時，吸引6.7萬人次圍觀。

這一結果並不是內地司法拍賣手機號歷史成交價的最高紀錄。2017年，一個含有「77777」的手機號在司法拍賣平台上經歷162次出價，最終拍得391萬元的天價。同年，一個被稱為「中國第一號」的最靚手機號碼「18888888888」，更以1.2億元拍賣價售出。

得標者反悔後果嚴重

值得一提的是，根據內地法律規定，司法拍賣的最終競買人若不履行付款義務，其交納的保證金不予退還，依次用於支付拍賣產生的費用損失、彌補重新拍賣價款低於原拍賣價款的差價、沖抵本案被執行人的債務以及與拍賣財產相關的被執行人的債務，亦不得再參與該次競拍。保證金數額不足的，法院可以責令原買受人補交；拒不補交的，強制執行。

而對於在司法網拍中惡意抬價競拍，擾亂司法拍賣秩序的買受人，法院可以根據情節嚴重程度予以處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

（綜合報道）