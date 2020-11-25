圓通速遞員工洩露40萬條個人信息被拘　當局約談促整改

今年7月，圓通速遞有限公司有內部員工與外部不法分子勾結，利用員工賬號和第三方非法工具竊取訂單信息，洩露至少40萬條個人信息，相關疑犯於9月被警方拘捕。 11月17日，圓通速遞回應指，案件是公司主動發現並報警，公司堅決配合警方嚴厲打擊涉及用戶信息安全的違法行為。 11月19日，上海市相關部門也約談了圓通公司，責令要求認真處理員工違法違紀事件，加快建立快遞運單數據的管理制度。

圓通速遞內部員工與外部不法分子勾結，洩露至少40萬條個人信息。（網上圖片）

圓通速遞表示，今年7月，公司總部實時運行的風控系統監測到，河北省區下屬加盟網點有兩個賬號存在非該網點運單信息的異常查詢，判斷為明顯的異常操作，於第一時間關閉風險賬號，同時即時成立由質控、安保、信息中心、網管等部門及河北省區組成的調查組，對此事件開展取證調查。

調查發現，懷疑有加盟網點個別員工與外部不法分子勾結，利用員工賬號和第三方非法工具竊取運單信息，導致信息外洩，其中存在敏感字段信息約為4.3萬條。

回應又稱，圓通速遞隨後向當地公安部門報案，並全力配合調查。相關犯罪嫌疑人於9月被拘捕。更多關於此案件的信息，以警方披露的為準。

圓通速遞指，感謝社會和媒體的監督，並對案件暴露的問題深表歉意。公司將完善信息安全風控系統，對內部賬號進行實時監控，主動發現違法違規行為。同時，著力提升加盟網點的依法經營意識和信息安全意識，並更好配合公安機關，嚴厲打擊涉及用戶信息安全的違法行為。

上海市相關部門約談了圓通公司。（網上圖片）

11月19日，上海市網信辦網安處會同青浦區網信辦、青浦公安分局、區商務委、區郵政管理局等相關部門約談了圓通公司，責令要求認真處理員工違法違紀事件，做到信息對稱、及時公開、正面應對，加快建立快遞運單數據的管理制度。

（綜合報道）