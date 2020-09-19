隨網絡社交風氣盛行，社會上多了很多低頭族，但一個不留神，就容易成為跟蹤狂的目標。近日有鑽石山居民在網上分享，指周日（13日）回家時被可疑男子尾隨，幸好事主留到意對方可疑之處及得家人解救才趕走對方，事件反映防範意識的重要性。 其實在社交平台上載生活照或自拍，也需要有防範意識，否則你的帖文可能會洩露個人私隱甚至住址，成為跟蹤狂利用的線索。

跟蹤入室事件在香港、台灣、韓國甚至日本都很常見，去年亦有日本女子偶像團體成員被瘋狂粉絲跟蹤險被性侵的新聞。跟蹤狂利用偶像在社交平台發佈的照片的蛛絲馬跡，逐步查出偶像的住處，令人關注社交平台用家不小心曝露個人資料的危機。日本新聞資訊節目《スッキリ》近日整理了5個在社交平台發文的陷阱，原來普通的自拍照都暗藏危機，可能洩露發文者的個人資訊，所以大家真的要小心。

日本新聞節目點破使用社交平台5大陷阱。（《スッキリ》截圖）

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同場加映︰女生獨居險遭入侵經歷超可怕

日本近日有一宗入屋侵害的新聞，指一位大學生因受不了疫情被困在家中太無聊，所以入侵了一位獨居女性家中。實際上，獨居女性很容易成為匪徒的目標，日本不少網民都分享自己的可怕經歷，亦有媒體分享了幾招防狼法！

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