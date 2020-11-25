武漢理大研究生不堪壓迫跳樓亡　時隔兩年涉事導師疑恢復招生資格

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武漢理工大學研究生陶崇園前年在宿舍跳樓身亡，家屬其後揭發死者長期被導師王攀肆意使喚，甚至要求陶叫他作「爸爸」，令他精神崩潰，萌輕生念頭。王攀其後被學校停止研究生招生資格。

有網民爆料稱，校方日前發布公示，「王攀」一名出現在碩士研究生招生資格審核教師名單之中。該校黨委宣傳部周三（25日）證實名單上的確是涉及陶崇園案的導師王攀，但強調公示上並非最終名單。

武漢理工大學研究生院官網上周五（20日）發布《關於學校2020年通過博士、碩士研究生招生資格審核的教師名單公示》，王攀位列通過碩士研究生招生資格審核教師名單之中，公示期截至本周五（27日）止。

不過，有關公示目前已被刪除，該校黨委宣傳部工作人員指，公眾若有意見可向研究生院反饋。

據此前報道，陶崇園於2018年3月26日清晨在宿舍跳樓輕生，警方排除他殺。事發後，家屬表示死者曾抱怨導師王攀對他各種控制，其電腦中更保留自2017年10月以來雙方的聊天記錄和郵件往來，包括陶崇園被王攀要求在晚間送飯，要稱呼對方為「爸爸」等。

家屬認為陶崇園自殺與王攀有關，隨即引起公眾關注；武漢理工大學事後停止王攀的研究生招生資格。直至去年3月25日，武漢市洪山區法院作出民事調解書，顯示雙方自願達成協議，王攀就自己在教育培養陶崇園過程中的不當言行道歉，並向家屬支付撫慰金65萬元（人民幣）。

（綜合報道）

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