安徽護士將墮胎藥當安胎藥　孕婦誤服憂影響胎兒決定終止懷孕

安徽合肥市懷孕17周的程女士，本月初在丈夫施先生陪同下到肥東安貞醫院食藥安胎，惟服藥不久後被護士告知食錯墮胎藥。雖然院方檢查後，證實胎兒狀態良好，惟施先生稱因誤食墮胎藥，不打算保留腹中孩子，妻子更因誤服一事受到精神傷害。 肥東縣衛健委周二（24日）指，程女士已決定終止懷孕，醫患協商意見一致，並就賠償金額及後續患者情況簽署相關協議；發錯藥物的護士已被辭退並吊銷護士資格證。

事發於本月6日上午6時，護士如常為程女士測量體溫，並配合對方的日常服藥工作，結果程女士被告知食錯藥。院方表示，程女士誤食3粒墮胎藥，醫院及時為她催吐、稀釋等，但效果並不明顯，於是在醫護人員陪同下，將她送往肥東縣人民醫院洗胃。

安貞醫院婦產科負責人解釋，由於近期住院人員較多，醫院床位緊張，才將墮胎患者及安胎患者安排在同一病房內。程女士及家屬事後要求，若孩子出生後出現畸形，智商及身體等問題，醫院要對其終身負責；若終止妊娠，醫院則需要承擔後續的醫療費，住院費，誤工費，護理費等。

肥東縣衛健委表示，程女士已決定終止懷孕，其住院費用及後續到肥東縣人民醫院引產手術費用，將由安貞醫院全部承擔；安貞醫院另向程女士賠償9.5萬元（人民幣）。

內地去年亦發生過同類事故。江西南昌市張女士因懷孕到醫院就診，熊姓醫生之後開出有保胎作用的孕酮片。惟張女服藥後感覺肚疼，次日更「見紅」，檢查後才發現誤服墮胎藥。熊姓醫生得悉後，竟稱是「筆誤」才開錯藥，令張女險流產。