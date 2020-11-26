北京擬立法規範戶外廣告招牌杜絕「千店一面」　網民批朝令夕改

城市內高樓大廈亂設廣告招牌，影響市容，北京市在2017年就展開「整治天際線」行動，拆除市內戶外招牌，更嚴格規定招牌的材質、風格、色彩、尺寸。不過，有關做法一直引起爭議，有人更直言招牌設計風格一式一樣，猶如失去靈魂。 北京市近日擬立法加強招牌管理，將幾年前統一招牌設計的決定推翻，明確管理部門在編制規範和設置管理時，應充分考慮轄區內不同區域功能和風貌特點，避免「一刀切」，防止招牌「千店一面」。

北京市十五屆人大第二十六次會議周三（25日）召開，會上對《北京市戶外廣告設施、牌匾標識和標語宣傳品設置管理條例（草案）》進行一審。草案提出，區城市管理部門應根據轄區內不同區域功能和風貌特點，組織相關部門、街道辦事處、鄉鎮人民政府，根據招牌設置規範編制，並對外公布相關規範，為招牌的創新性設計提供空間，避免區域內招牌的同質化。

《條例》草案規定，招牌的設置應符合相關規範，與其載體風貌、周邊景觀相協調。設置招牌亦需遵要守規定，包括不得在建築物頂部或超出建築物外輪廓線設置；不得在違建物、危險設施等上設置；若搬遷、退租，招牌的所有人應及時拆除招牌。

《條例》草案明確，北京部分區域禁止規劃、設置商業戶外廣告設施，包括天安門廣場、長安街、故宮周邊、釣魚台國賓館周邊、軍事機關、文物保護單位等。同時，安裝電子顯示廣告屏需嚴格遵守設置規範，違例者最高面臨罰款1萬元；除了巴士車身可設戶外廣告，其他車輛一律禁止，每輛車可罰款5000元，若影響安全駕駛，可由公安交管部門依法予以查處。

上海常德路亦曾要求統一招牌，被網民嘲笑「墓地風」：

《條例》草案提出後，隨即引起網民熱議，2017年北京曾依據新版《北京市牌匾標識設置管理規範》，舉行「亮出天際線」行動，大量清理「不符合規定的廣告牌匾」，許多店鋪使用數十年的牌匾也被拆下。這一行動當年即曾引起許多非議。

不少網民是批評當局政策反复，調侃稱「改來改去真有趣」、「領導在換，領導的品味也在換」、「過段時間，招牌和隔壁一樣就算違法」，直言政府根本是朝令夕改，自打嘴巴。

（綜合報道）