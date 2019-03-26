【有片】上海街道商舖招牌整改變「靈堂風」　網民：購物如奔喪

有內地網民近日拍攝了上海靜安區常德路的招牌設計，照片顯示該街道的商家招牌全部統一換成了黑底白字的「靈堂風」，一時在網絡上引發熱議。有內地網民稱，新招牌充滿清明節氣氛，「上街如上墳，購物如奔喪」，還有人感到渾身發抖，認為夏天經過這條街「都不用開冷氣了」。 靜安區總工會周一（25日）對此作出回應，指在整治這些招牌時顏色搭配考慮不周，將會誠懇接受網民意見，重新整治這些招牌。

上海靜安區街道商舖招牌整改變「靈堂風」，引發網民熱議。（網上圖片）

+ 3 + 2

照片可見，常德街的商舖招牌被更換為清一色的黑底白字，對照網民提供的舊照片，這條街以前的招牌具有多樣的設計和豐富色彩。

有網民指出，內地各地近年來都大力推行街道商舖招牌樣式的「模板化」，抹殺了城市的個性，此前更已有多地招牌統一採用「黑底白字」設計。還有人拿出日本東京的街道圖作對比，認為招牌的多樣化更能體現城市的包容度和發展程度，不應太過整齊劃一。

上海市靜安區總工會回應指出，工會高度重視並現場核實了解到，該區工人文化宮在外立面整治過程中，對店面招牌的顏色搭配設計考慮不周，將會誠懇接受網民意見，責成工人文化宮及時整改。隨即有網民發照片指，目前涉事街道招牌已全部用藍布遮住。

有網民對工會回應表示滿意，「知錯能改好」，但亦有人指出，再度整治只是統一變了個樣式，但招牌多樣性仍舊一去不返：

「殯儀一條街，還種白花！」 「上海整改了，其他地方還不就那樣了。」 「沒有藏着掖着或者冷處理，態度還是可取的。」 「到處都一樣，之前昆明也搞過，好像不算什麼新聞。」

（綜合報道）