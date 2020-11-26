用戶發布遊戲影片被指侵權　深圳法院判抖音賠騰訊55萬

抖音官方周二（24日）公告指有用戶在抖音發布《Dota 2》、《魔獸世界》等遊戲影片，因被騰訊作出侵權投訴而下架，成為抖音及騰訊就遊戲影片侵權問題拉鋸的又一案例。 另一方面，本月15日深圳南山區法院做出判決，認為《王者榮耀》遊戲影片著作權由騰訊公司享有，而非創作影片的用戶，判抖音賠償騰訊55萬元（人民幣．下同），意味着普通用戶或第三方平台未經騰訊同意下，將無法發布騰訊旗下游戲影片或進行遊戲直播。 抖音方面稱將就此案提起上訴。

抖音周二表示，由於今次涉及騰訊投訴的影片較多，工作人員未能準確判斷相關遊戲是否屬於騰訊公司，造成部分不合理投訴被錯誤執行，並稱相關用戶可以及時提交申訴，平台核實後將盡快恢復作品。

公開資料顯示，自去年起，騰訊對抖音、西瓜視頻、今日頭條等頭條系產品發起逾20宗訴訟，主張玩家製作的《王者榮耀》、《英雄聯盟》等遊戲影片版權歸於騰訊，要求抖音下架相關影片、直播。知情人士透露，騰訊發給抖音的相關律師函已超過300封。

至於深圳南山區法院的訴訟，則源自去年5月，騰訊主張抖音允許用戶發布《王者榮耀》遊戲影片，侵犯了其著作權且存在不正當競爭行為，要求抖音刪除並賠償人民幣880萬元。抖音方面則認為遊戲影片著作權歸屬於用戶。

最終判決書顯示，《王者榮耀》遊戲整體畫面構成類似攝製電影的方法創作的作品，騰訊公司享有著作權；玩家沒有付出著作權法意義上的獨創性勞動，故不享有其著作權，也不構成合理使用。

《王者榮耀》遊戲頁面。（網上圖片）

不過該判決仍在法律界存在爭議，如西南政法大學人工智能法學院在今年6月發布《遊戲直播行業法律保護白皮書》，認為遊戲如果視為類電作品，那玩家在遊戲中的行為動作有一定的獨立性，特別是遊戲廠商設計遊戲時就是開放式的，故由玩家自由揮灑出的遊戲畫面及其傳播部分的著作權，有可能歸玩家所有。

另外，廣東省高級人民法院在今年4月發布《關於網絡遊戲知識產權民事糾紛案件若干問題的審判指引（試行）》，屬內地首個面向網絡遊戲領域的地方性司法規範。其為類電作品作出判定，指影片傳播的遊戲畫面可視為電影類作品，其著作權依法受到保護，無論是直播還是錄播等涉及到遊戲影片內容的行為，都將視為版權保護的範疇之內。

（綜合報道）