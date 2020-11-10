未經授權傳播知名動畫片　彈幕平台AcFun涉侵權二審判賠6萬元

當今不少網民喜愛以彈幕網站觀看影片，通過邊看劇邊發信息分享感受。然而北京彈幕網絡科技有限公司（下稱彈幕公司）涉嫌在未經授權下，透過其經營的AcFun平台提供動畫片《喜羊羊與灰太狼之深海歷險記》，被北京華視聚合文化傳媒有限公司（下稱華視公司）起訴。北京知識產權法院近日對該案作出二審判決，判彈幕公司賠償6萬元（人民幣．下同）。

北京彈幕網絡科技有限公司涉未經授權下，透過AcFun平台提供動畫片《喜羊羊與灰太狼之深海歷險記》因而捲入官司。（網上圖片）

報道指，華視公司經授權獲得涉案作品的信息網絡傳播權及維權等權利，惟該公司於前年6月發現有60集涉案作品全集出現在AcFun平台上，遂以著作權侵權為由，將彈幕公司起訴至北京市西城區人民法院，索賠20萬元。後者否認侵權，並表示AcFun平台為信息網絡存儲空間，被訴侵權的影片屬用戶自行上傳，故彈幕公司不存在明知或應知的主觀狀態，且事件發生後公司已及時對影片下架處理，未因而獲益，故不構成幫助侵權。

經審理，法院認為涉案動畫片有較高收視率及社會知名度，只要施以一般注意力，就可意識到涉案用戶傳播的影片內容侵權；彈幕公司作為網絡服務提供者未及時採取合理、有效的技術措施屏蔽有關影片傳播，幫助了用戶的侵權行為，並侵犯了華視公司對涉案作品享有的信息網絡傳播權，因此判彈幕公司賠償6萬元。

之後，彈幕公司不服上訴，至近日北京知識產權法院結合在案證據作出二審判決，駁回了被告全數上訴請求。法院對此表示，網絡用戶上傳的作品、表演、錄音錄像製品未取得權利人許可，其上傳行為屬於直接侵權行為，也符合了信息存儲空間提供者對網絡用戶侵權行為承擔共同侵權責任的要件。

（中國青年報）