20歲放羊男憑迷人大眼深遂五官爆紅　似足周柏豪經紀公司爭住簽

因網上直播平台的崛起，令不少素人有機會一炮而紅，成為人人追捧的網紅。內地四川一名甘孜藏族自治州康巴藏族的20歲男子扎西丁真，有着180cm的優越身高，再加上一雙迷人大眼和純真的笑容，獲網民大讚「野性又溫柔」，爆紅後更得到不少經紀公司的垂青，爭相想邀請他簽約做旗下藝人。

扎西丁真雖然皮膚黝黑，但五官立體，更擁有深邃雙眼皮和純真的笑容，得到大批網民的青睞，連經紀公司都想簽下他。（微博圖片）

事緣扎西丁真在草原放羊的片段在網上播出後，網民發現皮膚黝黑、五官立體、擁有深邃雙眼皮的扎西丁真非常好看，大讚他既乾淨、野性又溫柔，而且外型亦很有辨識度，因此影片馬上在網上瘋傳，更成為了抖音上人氣高企的影片之一。

扎西丁真突然爆紅後，他的舅父在直播中透露得到選秀節目製作組的聯絡，力邀扎西丁真可以參加節目。亦有行內人士表示有不少公司相當看好扎西丁真，經已準備好金錢和合約，準備飛過去簽下扎西丁真。

20歲的扎西丁真，因為網上一段在草原放羊的影片而爆紅。（微博圖片）

然而，扎西丁真自己卻表示沒有想做明星的想法，只希望自己能在馬術比賽中，自己的馬能跑第一名，婉拒爭相想簽約的經紀公司和節目組，安安定定做草原上的美男子。