由何鴻燊斥近7千萬購得　馬首銅像結束百年流離終回歸圓明園

160年前，英法聯軍侵入北京，圓明園遭大火焚掠，十二獸首銅像流失海外。 今日（1日），圓明園馬首銅像結束百年流離，正式回歸圓明園，成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。 隨著馬首銅像入藏圓明園，目前包括牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首的七尊圓明園流失獸首銅像已通過不同方式回國。

據內媒報道，國家文物局、北京市人民政府今日（1日）在圓明園正覺寺舉行「圓明園馬首銅像劃撥入藏儀式」。儀式上，國家文物局局長劉玉珠指出，馬首銅像結束百年流離，馬首歸園，樹立了新時代流失文物回歸原屬地的成功範例。

儀式上，國家文物局博物館與社會文物司司長羅靜向北京市海淀區圓明園管理處交接了馬首銅像劃撥入藏清冊。標誌著馬首不再是一件皇家私藏，而是屬於全體人民的文化遺產。

據了解，馬首銅像為清代圓明園長春園西洋樓建築群，海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一，是意大利傳教士郎世寧設計，融合東西方藝術理念與設計風格，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，色彩深沉厚重，以失蠟法一體鑄造成型，神態栩栩如生，毛髮分毫畢現，歷百年風雨而不鏽蝕，展現出極高的工藝水準，是一件非凡的中國古代藝術品。

2007年8月，馬首銅像在香港蘇富比拍賣有限公司拍賣，最終被何鴻燊於拍賣會舉行前以6910萬港元經拍賣行購得，並一直在澳門新葡京酒店展出。2019年11月，在國家文物局協調下，何鴻燊決定將馬首銅像正式捐贈國家文物局，並劃撥北京市圓明園管理處收藏。

另外，據了解，《百年夢圓——圓明園馬首銅像回歸展》同時對公眾開放。展覽以馬首回歸為主線，分為「圓明重光」、「萬園之園」、「馬首回歸」三個單元，展出文物、照片等共約100組件，它作為正覺寺基本陳列持續展出。

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（綜合報道）