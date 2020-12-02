中國60歲以上愛滋病患者十年增500%　6成承認曾嫖妓及一夜情

12月1日是「世界愛滋病日」，世界衛生組織發布最新的愛滋感染統計數據，截止目前，全球有近3300萬人因染愛滋病死亡。 而在中國，60歲以上的老人是愛滋病感染年增率最高的群組，10年暴增500%，且有60%承認曾嫖妓及一夜情。

數據顯示，中國2019年愛滋感染總人數為15萬宗，其中有3.7萬宗是60歲以上，接近總數的25%，即每天報告逾100宗。

3.7萬宗60歲以上愛滋病感染者中，有2.87萬宗屬於男性感染者，佔當年報告中老年人感染人數的77%。而這一數字較2010年增加了500%。

據了解，2.87萬男性感染者中，有60%承認曾經透過商業性性行為感染；30%則承認通過非商業性性行為感染，包括豔遇、一夜情等途徑。

世衛組織：在中國，60歲以上的老人是愛滋病感染年增率最高的群組。（法新社）

世衛組織表示，截至2019年底，中國報告的愛滋病感染者總存活人數為96萬宗；而2019年內報告死亡的愛滋病感染者為3.45萬宗。

世衛組織認為，目前在中國，男女和男男之間的無保護性行為，是愛滋病最主要的傳播途徑。世衛呼籲在任何形式的性行為中使用安全套，可防止愛滋病等性病的傳播感染。

世衛組織又倡議，應加強社區建設，普及愛滋病檢測、預防和治療。

（世界衛生組織微信公眾號）