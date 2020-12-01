預防愛滋藥PrEP｜中大研究指可阻HIV在港傳播　受惠泰國推廣成效

愛滋病病毒曝露前預防藥物「PrEP」，早於2014年就獲世衞建議，作為全球愛滋病防治重要措施之一，香港中文大學2017年起研究PrEP在香港推行，至今三、四百人參與計劃。負責研究的李瑞山教授指，研究發現若藥價降至每月數百元，大部份人願意負擔，每日用藥與按需用藥兩個方案同樣有成效，應讓服用者自行選擇。 本港新增HIV感染呈報數字近年下降，李瑞山認為受惠東南亞推廣PrEP，他亦認為PrEP在男男性接觸者社群推廣更為有效。

PrEP專題報道：

預防愛滋藥PrEP｜香港藥價高昂 多數人泰國買藥 回港缺支援

預防愛滋藥PrEP｜中大研究指可助HIV在港傳播 受惠泰國推廣成效

中大正進行第三階段的PrEP執行研究，正招募參與者。（歐嘉樂攝）

兩個用藥方案均有效

PrEP是用治療愛滋病病毒的藥物來預防，需要定期、長時間服用，在外國已有多年的研究證明藥物有效。中大何鴻燊防治傳染病研究中心教授李瑞山說 :「接近是完美，只有一兩個情況下無效，即沒有跟指引令用藥不妥當，第二個可能性是剛好接觸到有抗藥性的病毒，但可能性很低，在香港的環境下就更低。」

何為有效用藥呢？PrEP有兩個服用方案，一個是每日服藥，連續七日後就能防護，李瑞山提醒，「每日用藥是每日差不多時間用藥，不是今日早上7點、明日夜晚8點、後日半夜3點。」另一個方案是「2+1+1」，「性活動之前2至24小時食兩粒藥，如果今日6點食了兩粒，明日6點鐘食一粒，後日6點鐘食一粒。」

可接受每月數百元藥費

中大2017年起分三階段對PrEP在香港使用作研究。首兩個階段已經完成，對象均為男男性接觸者。負責項目的李瑞山指，研究並非重複外國的藥效研究，目的是探究香港推行的可行性。第一階段研究，招募60人，每人毋須支付每月5,000多元的藥費，只需付700元，分析參加者的依從性，結論就是大部份的人認為每月幾百元是可接受的。

第二階段研究，則比較每日服用和「2+1+1」方案的比較，發現兩者成效一樣，兩個方案亦各有需要，應讓服用者自行選擇。

本港新增HIV感染呈報數字近年下降，李瑞山認為受惠東南亞PrEP的推廣。（歐嘉樂攝）

一人無按指引服藥感染HIV

李瑞山坦言，研究過程中分兩組，在先每日用藥在轉為按需要用藥的組別中，有一人後來感染HIV，李瑞山形容是慘痛教訓，「是否按需用藥危險性高一點呢？後來我們分析數據，再聯絡確診者調查，最終確定他是在每日用藥階段感染HIV，他也承認曾經無按指示食藥。」

香港同志社群爭取平權和反歧視多年。（資料圖片 / 林若勤攝）

男同志社群推廣更有成效

目前計劃進行第三階段的執行研究階段，參與者每次可以拿三樽藥，並自己選擇每日用藥或按需服用。參與者亦從原來的男男性接觸者，擴展至不同性別市民。李瑞山指，有女性參與，但人數非常少，亦不是大眾設想的性工作者，證明不同的人對PrEP都有需要。

中大的研究仍在招募參與者，但李瑞山坦言，雖然任何人都可以參加，但主要是與關懷愛滋等機構合作，找出最有需要的人群。在香港，男男性接觸者的愛滋病毒感染率為6.5％，李覺得在男同志社群推廣PrEP更為有效，「男女性接觸千萬不要說他們沒有危機，他們有很大危機，但不是一個網絡，不表示PrEP會幫到他們很多。而男男性接觸者正正是一個圈子，PrEP能推行得到。」

受惠周邊地區推廣PrEP 本港HIV新感染數呈的跌勢

衞生防護中心每月公布HIV新感染數字，本港的數字從2015年達到峰值後逐年回落，2019年共565人呈報新感染HIV，比2015年的725宗呈報少22%；今年首三季新感染HIV呈報395宗，比去年首三季少9%。

比較外國HIV感染的數字，李瑞山指，「近年全世界HIV感染下降，香港的措施如推廣U=U（HIV病毒指數達不能偵測等於感染風險可忽略），鼓勵做HIV測試，接受治療減少傳播機會。另一方面雖然香港沒有PrEP，但香港的性病傳播與東南亞有很大關係，這個地區中PrEP愈來愈多，香港亦受惠於這個現象。」

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性病感染無明顯變化

部份推廣PrEP的國家或地區，HIV數字減低，但感染梅毒等性病的數字卻上升，當中與PrEP服用者不使用安全套的性行為有關。但李瑞山指，香港的研究發現，性病感染並無上升，亦發現參與者服用PrEP前後使用安全套的習慣並明顯差別，「視乎每人原本的行為和取向。」

中大何鴻燊防治傳染病研究中心李瑞山，從事愛滋病治療和研究多年。（歐嘉樂攝）

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