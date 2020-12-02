哈爾濱54歲漢強姦猥褻4歲女童致其重傷　被判處死刑

今年8月，哈爾濱市54歲男子劉某使用暴力及殘忍手段，猥褻並強姦鄰居家4歲女童，導致女童處女膜撕裂、陰道感染，身體多處重傷。 今日（2日），哈爾濱市中級人民法院對這宗姦淫女童案進行宣判，依法以強姦罪判處劉某死刑，剝奪政治權利終身。

案發於今年8月29日晚，哈爾濱市道里區4歲女童周某獨自在家中看電視，期間被54歲鄰居劉某騙走。女童家人回到家中，發現女童失蹤後即時報警處理。直至翌日早上6時左右，劉某將女童送回家，並謊稱是自己在大橋邊找到。

女童回到家時身上滿是泥土，且目光呆滯。據女童家人介紹，除去女童身上衣物時發現，女童的內褲上都是血跡，全身（背部、臀部、面部、下肢）多處傷痕。意識到女童或是被人猥褻，家人立即將其送院救治。

根據院方開出的傷情診斷書顯示，女童周某不僅身體多處有挫傷，並且處女膜嚴重撕裂、陰部受感染直侵肺部等。而且女童當時無法正常排洩糞便，需要做改造分辨排洩口的手術。有醫生表示，女童不僅遭受到性侵，還遭受到了長時間施暴的性虐待，以後可能無法生育。

至於疑犯劉某，警方在事發後已將其拘捕。據劉某鄰居介紹，劉某以拾荒為生，他與養母住在一起，平時喜歡裝瘋賣傻，更會在酒後對養母進行打罵。

經過審理與偵查，哈爾濱市中級人民法院今日（2日）對疑犯劉某進行宣判。法院指，劉某曾因犯故意殺人罪、強姦罪兩次被判處刑罰，刑滿釋放後不思悔改，使用特別殘忍手段姦淫四歲的女童，造成被害人三處重傷的特別嚴重後果, 嚴重損害被害幼女身心健康。法院認為，劉某主觀惡性極深、人身危險性極大、罪行極其嚴重、社會影響極其惡劣，遂依法以強姦罪判處劉某國死刑，並剝奪政治權利終身。

對於此判罰，有網民表示：「哈爾濱法院判得好」、「這種人凌遲不為過」、「死有餘辜」、「死了也便宜他了」、「建議先閹再殺」等。

而據女童父親介紹，目前女童情況有所好轉，但仍在重症監護室進一步治療。

（綜合報道）