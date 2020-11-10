稱遭六旬漢強姦圖謀報復　五旬婦剪掉對方生殖器後用絲襪將其勒死

江蘇一名51歲女子聲稱為報復遭一名64歲的男子強姦，於是下藥將對方迷暈，然後剪掉了對方的生殖器，再用絲襪將對方勒死。日前，檢察機關依法對本案提起公訴。

內媒《現代快報》9日（周一）報道指，日前江蘇宿遷市檢察機關公開該案的起訴書。據檢察機關審查查明，2019年7月16日下午，51歲的小娟（化名）來到64歲的陳姓男子的住處。小娟描述：「當時是下午6點左右，我趁他吃飯的時候，在水裏放了安眠藥。」小娟指，這些安眠藥名為「氯硝西泮」，是她自己平時服用的，具有較強的安定作用，當時一共放了七八粒。

吃完飯後，陳男喝掉了這杯放了安眠藥的水。隨後，小娟用絲襪勒陳男的頸，再持剪刀剪掉陳男的生殖器，最後再把陳男勒死。經鑑定，陳男符合遭他人勒頸部致機械性窒息死亡。

據小娟交代，在案發一個月前，自己曾在陳男的居住地被對方強姦，所以才有伺機報復的想法，並最終做出了這些事。

對此，檢察機關認為，小娟故意非法剝奪他人生命，致人死亡，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。而小娟在歸案後，如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰。日前，宿遷市檢察機關依法對本案提起公訴。

（《現代快報》）